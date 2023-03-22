Consultoria emplaca nova marca e moderniza posicionamento do Porto de Vitória

Nova marca do Porto de Vitória foi anunciada em importante feira internacional em março Crédito: Lifebrand/Divulgação

O Porto de Vitória está passando por uma nova fase após sua privatização e, para coroar essa transformação, uma nova marca foi elaborada como parte do processo de modernização da instituição. Antes conhecida pelo nome de Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo), agora a empresa recebeu um novo nome: Vports.

O local que fez – e promete continuar fazendo – parte da história dos capixabas, contou com a Lifebrand para estruturar o novo posicionamento da marca. A consultoria é especializada em Branding e Design e redesenhou a assinatura do complexo portuário para concretizar a organização como uma parada obrigatória de carga e descarga de mercadorias, que movimentam a economia brasileira e internacional.

De acordo com o diretor comercial e de marketing da Vports, Pedro Benevides, em setembro do ano passado, o então Porto de Vitória anunciou que faria um investimento de R$ 130 milhões em obras de infraestrutura e melhorias. Esse pacote de reformas vem acompanhado de oito grandes projetos principais com foco na revitalização da ferrovia, reforma de berços, recuperação de plataforma, entre outros.

Logotipo da Vports foi desenvolvida durante semanas pela consultoria Crédito: Lifebrand/Divulgação

Diante dessa repaginada, a nova marca precisava expressar um compromisso da nova gestão de elevar a competitividade da empresa no mercado. E, para conseguir transmitir essa mensagem, foi preciso procurar conexão com um fornecedor de referência para ajudar no rebranding.

“Um dos objetivos era apresentar uma organização mais dinâmica para fazer negócios e realizar investimentos, de forma a sustentar o crescimento do ativo e o desenvolvimento logístico e portuário do Espírito Santo”, lembra Pedro Benevides.

Igor Franzotti, sócio e diretor de criação da Lifebrand, explica que a especialização em construção e gestão de grandes marcas fez com que a consultoria fosse contemplada na competição com outras empresas para reformular o posicionamento da Codesa.

“Temos paixão pelo que fazemos e buscamos conhecimento constantemente. Faz parte da nossa cultura interna essa vontade de lidar com marcas. E, ao completar 15 anos, percebemos que a história das marcas mais queridas e importantes para os capixabas, passa pela nossa também”, destaca.

Tudo novo

A gerente comercial da Vports, Raquel Guimarães, ressalta que o escopo de trabalho com a consultoria de branding foi preciso ser bem maior do que uma simples reformulação da logotipo do Porto de Vitória: “Queríamos um novo nome, um novo layout e, principalmente, um novo posicionamento de marca”, aponta.

Pedro Benevides, diretor comercial e de marketing da Vports; Hugo Mansur, sócio da Lifebrand; Raquel Guimarães, gerente comercial da Vports; e Igor Franzotti, sócio e diretor de criação da Lifebrand Crédito: Divulgação

Para chegar no resultado, foi um trabalho de muitas mãos ao longo do processo. Hugo Mansur, por exemplo, que também é sócio da Lifebrand, foi o responsável pelo cuidado de relacionamento e estratégia; Igor Franzotti atuou como diretor de criação; Clarissa Pacheco, liderou a estratégia de branding; Tatiana Bersot comandou o planejamento de comunicação; e Thainá Duque foi a líder na parte de implantação do projeto, uma etapa de imersão fundamental que foi composta por muitas ferramentas de diagnóstico.

“Conversamos com vários atores que fazem o Porto ser o que é. A informação é a nossa principal matéria-prima. Por isso, dedicamos muitas horas com entrevistas, dinâmicas e auditorias para ter raio X fiel do problema”, narra Igor Franzotti.

Durante cerca de quatro meses, o projeto envolveu inúmeras reuniões até o lançamento da marca, que aconteceu na Intermodal, a maior feira do ramo na América Latina, e o público elogiou a mudança.

“Foram semanas de conversa repassando todo o escopo de trabalho até que eles sentissem confiança no processo das empresas que estavam participando da concorrência privada”, complementa Igor.

Tradição com inovação

Igor e Hugo ressaltam que o desafio não foi pequeno, porque mesmo que todas as mudanças tenham chegado para modernizar o Porto, manter a tradição também foi uma das premissas de todo o trabalho.

“Para eles, o ponto mais sensível do trabalho foi respeitar a tradição de um Porto, mas sem deixar de representar uma nova gestão com uma proposta moderna e de alta competitividade”, destaca Hugo Mansur.