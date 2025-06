Conteúdo de Marca

Concessionária de motos do ES vai lançar loja especializada em alta cilindrada

Com a nova unidade, a Moto Vena busca oferecer produtos e serviços especializados para esse tipo de veículo, além de estreitar a relação com o público capixaba

Com inauguração prevista para 2026, a nova unidade da Moto Vena será especializada em motos de alta cilindrada Crédito: Moto Vena/Divulgação

As motocicletas estão em alta no Espírito Santo. Só no primeiro trimestre de 2025, o Estado alcançou 10.028 unidades vendidas – o maior número já registrado para este período –, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). E entre os tipos de motos, as de alta cilindrada (a partir de 450 cilindradas) vêm ganhando destaque entre os pilotos.>

De olho nisso, a Moto Vena, revendedora autorizada da Honda no Estado, planeja abrir em 2026 uma loja especializada em modelos de alta cilindrada da marca japonesa. Com a nova unidade, a marca passa a oferecer serviços e produtos específicos, voltados para o público interessado em motos mais potentes. >

“Esta vai ser a primeira loja exclusiva para motos de alta cilindrada no Espírito Santo, além de ser uma inovação que nós estamos trazendo para melhor atender tanto o público de baixa cilindrada quanto o de alta cilindrada”, destaca o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.>

Ele explica que a criação da nova loja foi motivada também pelo aumento na procura por motos com mais de 450 cilindradas. Segundo dados da associação brasileira dos fabricantes, a Abraciclo, a produção desses modelos aumentou 17,7% de 2023 para 2024 – chegando a 55,3 mil unidades produzidas em Manaus.>

Acelerando junto com o povo capixaba

A chegada da nova loja não é o único exemplo do olhar atento ao consumidor por parte da Moto Vena. Isso porque, de acordo com Gabriel Rizk, a concessionária também tem como prioridade a construção de uma relação próxima com os capixabas. >

“Nossa relação com o público capixaba é baseada em tradição, confiança e transparência. Realizamos um trabalho de atenção integral, oferecendo um atendimento personalizado e estando próximos até em momentos além da compra, como na Festa da Penha e em projetos com as comunidades", afirma o diretor.>

Como parte dos esforços para melhor atender os consumidores, Gabriel conta que a Moto Vena também investiu, nos últimos anos, na aprimoração dos canais digitais de atendimento – incluindo a capacitação dos colaboradores – e das redes sociais.>

“Tudo isso sem perder a nossa essência, de estar presente e próximo do povo capixaba. A tecnologia é ótima, mas nós ainda fazemos questão de visitar nossos clientes, trazê-los à nossa loja, participar em feiras, entre outras ações no dia a dia que não deixamos de lado", complementa.>

Gabriel ainda destaca que por meio dos canais digitais, como o site e o WhatsApp, clientes interessados podem consultar informações e até mesmo finalizar a compra da moto.>

Um dos resultados desses esforços foi o reconhecimento no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A Honda – marca comercializada pela Moto Vena – ficou em primeiro lugar na categoria "Loja de motocicleta", com a concessionária ficando em terceiro lugar.>

“Isso realmente mostra que o trabalho da Moto Vena é reconhecido pelo público capixaba e, por isso, nós temos a agradecer os nossos clientes e colaboradores, que estão junto com a gente em todos esses anos de história", ressalta.>

Moto Vena

