Companhia investe R$ 4,3 bilhões em saneamento no Espírito Santo

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Manguinhos Crédito: Cesan/Divulgação

Um ambicioso programa de investimentos, da ordem de R$ 4,3 bilhões, promete moldar o futuro da infraestrutura hídrica do Estado. O valor faz parte de um pacote de inovação e modernização da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e é o maior aporte já realizado pela empresa.

Presente em 53 municípios e atendendo a mais de dois milhões e meio de pessoas, a Cesan dará atenção especial a tecnologias avançadas nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto (ETE), além das demais estruturas.

A Companhia destaca a importância desses investimentos e da abordagem inovadora e dedicação para enfrentar o desafio da universalização do saneamento básico.

Anualmente, a Cesan coleta e trata mais de 70 bilhões de litros de esgoto, em uma ação de acordo com os princípios de sustentabilidade da empresa. Já que essa iniciativa não apenas protege nossos ecossistemas, mas também assegura um ambiente mais saudável para as comunidades.

Inovação passa pela utilização de robôs

Na vanguarda da inovação, a Companhia implementa tecnologias de ponta para modernizar suas operações e garantir água de qualidade e esgoto tratado.

Um exemplo é a introdução de métodos não-destrutivos para a recomposição de redes. Utilizando robôs e técnicas avançadas, a Cesan lançou um edital para serviços estimados em R$ 150 milhões. Inicialmente, os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória serão beneficiados, com o objetivo de minimizar os impactos das obras para as comunidades.

Cesan investe na modernização da infraestrutura de saneamento no ES Crédito: Cesan/Divulgação

Em outra iniciativa, implementada em parceria com a EDP, a companhia injetou R$ 67 milhões na modernização das Estações de Tratamento de Água e Esgoto, reduzindo significativamente o consumo de energia e água.

Além disso, a construção de uma usina de energia fotovoltaica em São Mateus tem como meta impulsionar a sustentabilidade energética da empresa, contribuindo para um futuro mais verde.

Investimentos para reduzir perdas de água

Para reduzir perdas de água, a Companhia executa um contrato de R$ 118,8 milhões em Vitória, Guarapari e Viana. Outra licitação está em andamento em Vila Velha, com um valor estimado de R$ 87,1 milhões. Investimentos estão sendo preparados para Cariacica e Serra, totalizando R$ 121,6 milhões.