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Companhia investe R$ 4,3 bilhões em saneamento no Espírito Santo

Cesan fará o maior aporte de sua história em um pacote que tem como objetivo modernizar a infraestrutura hídrica do Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 18:10

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 18:10
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Manguinhos
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Manguinhos Crédito: Cesan/Divulgação
Um ambicioso programa de investimentos, da ordem de R$ 4,3 bilhões, promete moldar o futuro da infraestrutura hídrica do Estado. O valor faz parte de um pacote de inovação e modernização da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e é o maior aporte já realizado pela empresa.
Presente em 53 municípios e atendendo a mais de dois milhões e meio de pessoas, a Cesan dará atenção especial a tecnologias avançadas nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto (ETE), além das demais estruturas.
A Companhia destaca a importância desses investimentos e da abordagem inovadora e dedicação para enfrentar o desafio da universalização do saneamento básico.
Anualmente, a Cesan coleta e trata mais de 70 bilhões de litros de esgoto, em uma ação de acordo com os princípios de sustentabilidade da empresa. Já que essa iniciativa não apenas protege nossos ecossistemas, mas também assegura um ambiente mais saudável para as comunidades.

Inovação passa pela utilização de robôs

Na vanguarda da inovação, a Companhia implementa tecnologias de ponta para modernizar suas operações e garantir água de qualidade e esgoto tratado.
Um exemplo é a introdução de métodos não-destrutivos para a recomposição de redes. Utilizando robôs e técnicas avançadas, a Cesan lançou um edital para serviços estimados em R$ 150 milhões. Inicialmente, os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória serão beneficiados, com o objetivo de minimizar os impactos das obras para as comunidades.
Cesan investe na modernização da infraestrutura de saneamento no ES
Cesan investe na modernização da infraestrutura de saneamento no ES Crédito: Cesan/Divulgação
Em outra iniciativa, implementada em parceria com a EDP, a companhia injetou R$ 67 milhões na modernização das Estações de Tratamento de Água e Esgoto, reduzindo significativamente o consumo de energia e água.
Além disso, a construção de uma usina de energia fotovoltaica em São Mateus tem como meta impulsionar a sustentabilidade energética da empresa, contribuindo para um futuro mais verde.

Investimentos para reduzir perdas de água

Para reduzir perdas de água, a Companhia executa um contrato de R$ 118,8 milhões em Vitória, Guarapari e Viana. Outra licitação está em andamento em Vila Velha, com um valor estimado de R$ 87,1 milhões. Investimentos estão sendo preparados para Cariacica e Serra, totalizando R$ 121,6 milhões.
Outra iniciativa pioneira é a parceria com a ArcelorMittal para a construção de uma Estação de Produção de Água de Reúso (Epar). Essa estação tratará águas residuais sanitárias, transformando-as em água para operações industriais da própria Arcelor. Com uma capacidade de 720m³/h, equivalente a 300 litros por segundo, este projeto busca preservar os recursos hídricos e redefine os padrões industriais.

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