Com três unidades no ES, Atacadão é o mais admirado pelos capixabas

Mais uma vez, rede foi a primeira colocada no Marcas de Valor A Gazeta 2023, na categoria “Atacarejo”

Para os próximos anos, a empresa deve focar na expansão dos negócios nos âmbitos nacional e estadual. (Atacadão/Divulgação)

Desde 2009 atuando no Espírito Santo e com mais de 61 anos de história, o Atacadão foi, novamente, a marca mais bem-avaliada pelos capixabas na categoria “Atacarejo”, no Marcas de Valor A Gazeta 2023.

Uma conquista que, na avaliação do CEO do Atacadão, Marco Oliveira, “só foi possível graças ao comprometimento dos colaboradores, e apoio e parceria dos fornecedores e milhares de clientes que fazem questão de abastecer seus negócios e suas casas com os produtos da rede, que podem ser encontrados em Vitória, Vila Velha e Serra. Nossa atuação abrangente coloca o Atacadão como protagonista no setor, buscando se diferenciar pela amplitude de sua oferta e pela competitividade de seus preços”, complementa Oliveira.

A empresa também se destaca em números. O Atacadão atua em mais de 220 municípios de todos os Estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, com mais de 360 lojas e 33 atacados de entrega.

De acordo com o CEO do Atacadão, Marco Oliveira, a empresa busca se diferenciar pela amplitude de oferta e pela competitividade dos preços. (Atacadão/Divulgação)

Em relação ao alcance, a marca garante o abastecimento de comerciantes, empreendedores e consumidores finais de mais de 5.200 municípios brasileiros.

Mais investimentos

Para os próximos anos, uma das prioridades volta-se à expansão dos negócios nos âmbitos nacional e estadual, um plano consolidado pela rede, que abre espaço para novos investimentos e unidades em um futuro breve.

"Continuamos firmes no nosso plano de expansão, e queremos abrir entre 10 e 12 lojas no Brasil em 2024, com o propósito de oferecer produtos de qualidade a preços justos, e que contribuam para o avanço socioeconômico local, a geração de empregos e o apoio aos negócios de pequenos e microempreendedores”, comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

O Atacadão foi a marca mais bem-avaliada pelos capixabas na categoria “Atacarejo”, no Marcas de Valor A Gazeta 2023. (Atacadão/Divulgação)

