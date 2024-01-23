Com investimento de R$ 30 milhões, rede reforça estoque de materiais de construção no ES

Unidade da Rede Construir, que tem 28 lojas no Espírito Santo: referência Crédito: Divulgação

Com 28 unidades no Espírito Santo e presença em 16 municípios, a Rede Construir é uma das referências quando se fala em estoque de pisos e porcelanatos do Estado. Mesclando tradição e inovação, a empresa quer se manter na liderança na preferência do consumidor capixaba.

Os 26 anos de história da rede e a presença em dez Estados do Brasil credenciam a empresa a olhar para o futuro com planos ambiciosos no Espírito Santo, onde atua há mais de 20 anos.

Mantendo uma sólida reputação construída, a Rede Construir adota uma abordagem inovadora para atender às demandas em constante evolução do mercado. Além disso, prioriza o compromisso de investir num potente estoque de revestimentos do Estado, associado a um atendimento personalizado e eficiente.

Na Rede Construir, consumidor encontra itens para todas as etapas da obra Crédito: Divulgação

“Isso nos destaca como a escolha preferencial para aqueles que buscam excelência e variedade no setor de materiais de construção”, frisa o presidente regional da Rede Construir no Espírito Santo, Felipe Medeiros Perim.

Recentemente, a organização direcionou investimentos significativos, ultrapassando a marca de R$ 30 milhões, especialmente em melhorias operacionais, expansão do estoque e projetos de inovação. “Essa injeção financeira reforça nosso compromisso em oferecer um catálogo diversificado e serviços de alta qualidade para atender às crescentes demandas do mercado”, destaca Felipe.

A expansão estratégica e parcerias com fornecedores de qualidade também são partes essenciais para o crescimento, permitindo que a empresa ofereça novidades e produtos de alta qualidade no mercado.

Novidades on-line

Para 2024 em diante, a Rede Construir tem uma visão ambiciosa de crescimento e inovação. Focada em expandir a presença on-line, a empresa vem aprimorando a experiência do cliente no e-commerce.

“Essa plataforma on-line não apenas oferece conveniência aos clientes, mas também amplia nossa presença, permitindo que pessoas de todo o Estado acessem nossa variedade de produtos e serviços”, explica Felipe.

Ele complementa: “Planejamos investir em sustentabilidade, incorporando práticas mais ecológicas em nossa cadeia de suprimentos. A diversificação de produtos e parcerias estratégicas também estão no radar, garantindo que possamos atender às crescentes necessidades do mercado de forma abrangente”.

Novas lojas

Comprometida em permanecer na vanguarda do setor, proporcionando aos clientes soluções inovadoras e sustentáveis para suas necessidades de construção, a Rede Construir mira também a expansão física.

"Acreditamos que, ao ampliar nossa presença geográfica, poderemos oferecer um atendimento mais próximo e personalizado aos clientes em diferentes regiões. Essa expansão nos permitirá fortalecer parcerias locais e contribuir para o desenvolvimento econômico de diversas comunidades. Estamos comprometidos em levar a excelência da Rede Construir a novos horizontes, proporcionando acesso fácil a nossos produtos e serviços em mais localidades." Felipe Medeiros Perim - Presidente regional da Rede Construir no Espírito Santo

Atualmente, além do Espírito Santo, a empresa tem atuação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco e no Ceará.

Felipe Medeiros Perim destaca reconhecimento do mercado à atuação da Construir Crédito: Cloves Louzada