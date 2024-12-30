Com ações de conscientização no trânsito, Eco 101 reduz número de acidentes em 68%

A campanha “Quem curte a viagem, encurta o caminho", que já pode ser vista em circulação tanto em redes sociais quanto nas estradas Crédito: Eco 101/Divulgação

Melhor do que chegar em cinco minutos, é chegar bem. Com esse lema, a Eco 101, concessionária responsável pela administração da BR-101/ES/BA, lançou a campanha "Quem curte a viagem, encurta o caminho". O objetivo é mostrar que viajar com tranquilidade é essencial para a segurança e o bem-estar de todos no trânsito.

Para o diretor-superintendente da Eco 101, Roberto Amorim, a manutenção de ações de conscientização e campanhas educativas durante todo o ano é essencial para garantir estradas mais seguras. Afinal, mesmo com os investimentos em duplicações de trechos, passarelas, semáforos e outras medidas de segurança, nenhum dispositivo será plenamente eficaz se os usuários não empregarem um comportamento seguro e defensivo.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que 90% dos acidentes automobilísticos decorrem da imprudência humana, um fator que está além da nossa alçada. Um dos maiores desafios é mudar o comportamento das pessoas no trânsito, mas sabemos que é possível. Por isso, fizemos essa campanha para que as pessoas compreendam o trajeto como parte do período de descanso e curtam a viagem já no deslocamento. Somente este ano, foram 61 ações desse tipo”, afirma Amorim.

E as iniciativas têm dado resultado: de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no período de 2013 a 2023, houve uma redução de 68% no número de acidentes e 61% no índice de óbitos registrados no trecho sob administração da concessionária.

“As reduções são reflexos de nossos investimentos na infraestrutura, ações de conscientização e da fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal. A Eco101 conta com o Programa de Redução de Acidentes (PRA), no qual são mapeados pontos de atenção da rodovia e estudadas possíveis melhorias junto às áreas responsáveis, bem como faz parte do Programa Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran)”, pontua o diretor-superintendente.

Kits antiestresse serão distribuídos para motoristas

Quem passar pelos pedágios do trecho administrado pela Eco 101 poderá ganhar um kit antiestresse da marca Crédito: Eco 101/Divulgação

A campanha “Quem curte a viagem, encurta o caminho", que já pode ser vista em circulação tanto em redes sociais quanto nas estradas, também contará com ações que tornarão a viagem dos motoristas que passam pelo trecho ainda mais agradável.

Quem passar pelos pedágios do trecho administrado pela Eco 101 poderá ganhar um kit antiestresse da marca contendo uma ecobag com lanchinhos, para manter tanto piloto quanto passageiros bem dispostos, e uma cartela de jogos, para transformar a viagem e possíveis momentos de espera em diversão.

“Nosso trabalho diário é fazer com que as pessoas cheguem aos seus destinos em segurança”, reforça o diretor-superintendente da Eco 101.

Atendimento que salva vidas

Além das campanhas educativas, a Eco 101 também está preparada para qualquer tipo de necessidade dos motoristas e passageiros que circulam pelo trecho da BR-101. O Centro de Controle Operacional (CCO) tem acesso, em tempo real, às imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento, espalhadas pela rodovia, e é responsável por coordenar a logística dos recursos operacionais da concessionária em eventuais ocorrências.

“Cuidamos para que nossos usuários, caso precisem, sejam atendidos de forma ágil e efetiva por meio de nossos recursos operacionais completos. São eles que nos capacitam para realizar auxílio, atendimento pré-hospitalar e remoção de veículo ao longo do trecho sob concessão. Não paramos nunca para sempre prover nosso usuário da infraestrutura necessária e um deslocamento tranquilo”, conta Roberto Amorim.

O CCO funciona 24h em todos os dias da semana e pode ser acionado pelo número 0800 7701 101, disponível para telefone e WhatsApp.

As ações realizadas buscam tornar a viagem dos motoristas que passam pelo trecho ainda mais agradável. Crédito: Eco 101/Divulgação

Sobre a Eco 101

A Eco101 é a concessionária responsável por administrar 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR-101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo, município que faz divisa com o Rio de Janeiro. A área concedida corta 25 municípios do estado do Espírito Santo e um da Bahia.