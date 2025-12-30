Conteúdo de Marca

Colatina amplia ações sociais e encerra 2025 com compromisso fiscal

Com o objetivo de fomentar o crescimento sustentável da cidade, a Prefeitura de Colatina reduziu o comprometimento da receita em cerca de 9% ao longo do ano e tem investido em ações de impacto social

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:41

Alunos da rede municipal de Colatina: investimentos em educação Crédito: Prefeitura de Colatina/ Divulgação

Uma das cidades mais conhecidas do Noroeste do Estado, Colatina tem recebido investimentos que geram oportunidades para a população e para o desenvolvimento da região. Visando fomentar esse crescimento e torná-lo ainda mais sustentável, a Prefeitura de Colatina focou, em 2025, a ampliação das ações de impacto social reforçando o compromisso com as contas públicas.

De janeiro a dezembro, o município, inclusive, reduziu o comprometimento da receita corrente líquida de 97,8% para 89,3%. Segundo o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, este foi um avanço importante, uma vez que as despesas ficaram abaixo do projetado e, ainda assim, a cidade avançou em entregas sociais.

“Na campanha, no ano passado, nos comprometemos com uma Colatina mais forte, com povo feliz. Isso é algo que todos os dias eu repito à minha equipe. Entendemos que só chegaremos a esse resultado cuidando das contas públicas, com olhar apurado para a eficiência da máquina pública, trabalhando a favor da responsabilidade fiscal com compromisso social”, pontua.

O prefeito destaca, ainda, que foi criada uma Comissão de Desburocratização, reunindo representantes de diferentes entidades. Além disso, ele conta que a modernização dos processos, que têm se tornado gradualmente digitais na administração, também contribuiu para a otimização da gestão.

“Uma máquina pública mais leve consegue entregar resultados com mais agilidade, ampliar o olhar para as pessoas e desenvolver programas inéditos no que toca a inovação, a tecnologia e o bem-estar social. Esse compromisso com a transparência das informações nos garantiu o reconhecimento com o Selo Diamante na avaliação da Transparência Capixaba e do ES em Ação. É uma honraria que comprova que esse trabalho em parceria com os colatinenses é um diferencial da nossa gestão, baseada no diálogo franco e contínuo", afirma.

Confira alguns dos principais avanços do município em 2025:

Saúde

Na área da saúde, um dos destaques foi o Programa Remédio em Casa, lançado em 2025, que leva medicamentos até a casa de moradores de áreas distantes da cidade. O programa, que já beneficiou mais de 600 famílias em comunidades rurais, tem como objetivo facilitar o tratamento desses pacientes, garantindo a dignidade deles, destaca o secretário municipal de Saúde, Raul Amicci.

“Estamos atendendo mais de 600 famílias de comunidades rurais, levando até a casa delas, ou ao posto de saúde mais próximo, medicamentos que antes eram necessários ser retirados na farmácia. Isso garante que os tratamentos não sejam interrompidos e a gente consegue acompanhar de perto essas pessoas atendidas”, ressalta.

Saúde recebeu investimentos da Prefeitura de Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/ Divulgação

O programa atende 15 localidades e fortalece a Atenção Primária com acompanhamento contínuo das equipes de saúde. Além da iniciativa, o prefeito de Colatina pontua que a cidade também ganhou seu primeiro Pronto Atendimento 24h em 2025, o PA de São Silvano.

“É sempre importante dizer que para nós não há como Colatina dar passos largos em direção ao futuro se não cuidar das pessoas. Se as pessoas não estão satisfeitas, ou se ainda não se sentem orgulhosas de morar em Colatina, temos que arregaçar as mangas e trabalhar mais. É um compromisso diário e sobre o qual não se pode descansar”, afirma.

Transporte coletivo





Em 2025, a mobilidade urbana também foi um dos focos da Prefeitura de Colatina, que manteve a tarifa do transporte coletivo em R$ 4,40 e avançou com melhorias no serviço. Segundo Renzo Vasconcelos, o valor da passagem poderia chegar a R$ 5,75 com base nos custos atualizados, mas foi mantido após negociação com os consórcios.

Algumas localidades, inclusive, que antes eram consideradas interior, hoje são zonas urbanas. Nessas áreas, onde antes se pagava R$ 6,90, passou a valer o valor unificado de R$ 4,40, visando trazer mais igualdade e acessibilidade para todos, segundo o prefeito.

As linhas e comunidades que passaram a ter o valor reduzido são:

081 – São Zenon

084 – Macuco

101 – Córrego Dantas

181 – São João Pequeno

190 – Ponte do Pancas

191 – São Salvador

200 – Cascatinha

330 – Escola Agrotécnica

340 – Boapaba

341 – Povoação de Baunilha

Educação

Com o objetivo de fortalecer a educação do município, a Prefeitura realizou a distribuição de uniformes para mais de 15 mil estudantes da rede pública municipal – com um investimento de quase R$ 3 milhões.

Segundo a secretária municipal de Educação, Daniella Horta, a importância deste investimento está, primeiramente, na isonomia criada pelos uniformes, que identificam os estudantes de forma a reduzir as diferenças sociais. Outro fator citado por ela é a segurança, uma vez que os alunos uniformizados, onde quer que estejam, podem imediatamente ser identificados como alunos do município.

Prefeito Renzo Vasconcelos com alunos da rede municipal, que receberam novos uniformes Crédito: Prefeitura de Colatina/ Divulgação

“Mas talvez o principal fator seja o de auxílio econômico para as famílias com menor poder aquisitivo; muitos pais e mães não tinham, até então, condição de oferecer aos filhos uniformes novos, porque os uniformes eram vendidos. Então, com a decisão dessa administração em fornecer os uniformes gratuitamente, também contribuímos para uma melhor distribuição de renda, de forma indireta”, completa.

Daniella destaca que investir em educação é a base do desenvolvimento do município, capaz de gerar oportunidades e levar dignidade para a população.

“Por isso esta é uma bandeira tão cara ao nosso prefeito, que vem de uma família de educadores, pioneiros no ensino superior na cidade. Investindo na educação fundamental com qualidade, valorizando nossos professores e alunos, chegamos lá na frente com maior qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho. A educação abre portas para um futuro digno”, ressalta.

Com isso em mente, a secretária da pasta afirma que, em 2025, a Prefeitura registrou melhorias dos índices educacionais do município e acompanhou mais de perto as salas de aula, com olhar humanizado e sensível para as particularidades dos alunos.

“Lançamos um processo seletivo amplo, para que no próximo ano tenhamos, nas escolas, profissionais de apoio, psicólogos, fonoaudiólogos e atenção ampliada para a educação especial. Além disso, abrimos processo de seleção para diretores escolares, formulando a base para que estejam à frente das escolas profissionais com planos robustos de gestão, sintonizados aos novos tempos e anseios da sociedade”, finaliza.

Prefeitura de Colatina investe em segurança Crédito: Prefeitura de Colatina/ Divulgação

