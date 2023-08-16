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Clínica oferece exame menos invasivo para detectar câncer de mama

A mamotomia, disponível nas unidades do Multiscan, é um procedimento avançado e com o mínimo de intervenção no corpo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 16:42

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 16:42

Multiscan
O Multiscan tem se dedicado à ampliação de seu portfólio Crédito: Multiscan/Divulgação
Atento aos avanços tecnológicos e sempre em busca dos melhores serviços para os clientes, o Multiscan inovou, mais uma vez, incorporando a mamotomia a seu portfólio. Trata-se de um exame para detecção de câncer de mama menos invasivo que os procedimentos tradicionais.
O diretor-médico do Multiscan, Hiram Nogueira, ressalta que a mamotomia é capaz de identificar tumores com alta precisão, mas sem que o paciente passe, por exemplo, por uma intervenção tão incômoda como uma cirurgia.
"Sabemos que esse já é um momento delicado para a pessoa e, exatamente por isso, buscamos oferecer o que há de mais avançado, para que o usuário tenha sempre o bem-estar e a qualidade de vida, duas de nossas prioridades"
Hiram Nogueira - Diretor-médico do Multiscan
A mamotomia é feita através de uma pequena incisão na pele e com anestesia local e todo o procedimento demora, em média, uma hora. “Somos os únicos a realizar o exame e temos tido uma resposta muito boa dos médicos e pacientes em relação à sua efetividade”, conta Nogueira.
Integrante do grupo Alliança, que vem, há um ano, investindo em crescimento e novas parcerias, o Multiscan planeja seguir esse ritmo regionalmente, com a expansão de serviços.
A clínica de medicina diagnóstica, com unidades em Vitória, Vila Velha e Serra, tem se dedicado à ampliação de seu portfólio de exames de alta complexidade, aumentando, segundo afirma o diretor-médico, a efetividade, a precisão e a rapidez na entrega de resultados e no atendimento.
Nogueira destaca, ainda, o que considera os três pilares que mantêm o Multiscan em evidência na sua área de atuação no Espírito Santo: infraestrutura de excelência, atendimento humanizado e equipamentos de última geração.
Além de exames por imagem, há serviços de análises clínicas e vacinas nas unidades. Para completar, biologia molecular, genética e outros avanços tecnológicos já estão no plano da empresa. Tudo isso sempre mantendo os ótimos índices de satisfação dos clientes, conforme frisa Nogueira, referindo-se aos dados obtidos pela metodologia Net Promoter Score (NPS).
“Temos levado ao paciente um portfólio integrado de soluções, além de educação clínica continuada, arquitetura de softwares e consultoria operacional, para efetivamente transformar a gestão do serviço de saúde”, conclui.

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