Clínica oferece exame menos invasivo para detectar câncer de mama

O Multiscan tem se dedicado à ampliação de seu portfólio Crédito: Multiscan/Divulgação

Atento aos avanços tecnológicos e sempre em busca dos melhores serviços para os clientes, o Multiscan inovou, mais uma vez, incorporando a mamotomia a seu portfólio. Trata-se de um exame para detecção de câncer de mama menos invasivo que os procedimentos tradicionais.

O diretor-médico do Multiscan, Hiram Nogueira, ressalta que a mamotomia é capaz de identificar tumores com alta precisão, mas sem que o paciente passe, por exemplo, por uma intervenção tão incômoda como uma cirurgia.

"Sabemos que esse já é um momento delicado para a pessoa e, exatamente por isso, buscamos oferecer o que há de mais avançado, para que o usuário tenha sempre o bem-estar e a qualidade de vida, duas de nossas prioridades" Hiram Nogueira - Diretor-médico do Multiscan

A mamotomia é feita através de uma pequena incisão na pele e com anestesia local e todo o procedimento demora, em média, uma hora. “Somos os únicos a realizar o exame e temos tido uma resposta muito boa dos médicos e pacientes em relação à sua efetividade”, conta Nogueira.

Integrante do grupo Alliança, que vem, há um ano, investindo em crescimento e novas parcerias, o Multiscan planeja seguir esse ritmo regionalmente, com a expansão de serviços.

A clínica de medicina diagnóstica, com unidades em Vitória, Vila Velha e Serra, tem se dedicado à ampliação de seu portfólio de exames de alta complexidade, aumentando, segundo afirma o diretor-médico, a efetividade, a precisão e a rapidez na entrega de resultados e no atendimento.

Nogueira destaca, ainda, o que considera os três pilares que mantêm o Multiscan em evidência na sua área de atuação no Espírito Santo: infraestrutura de excelência, atendimento humanizado e equipamentos de última geração.

Além de exames por imagem, há serviços de análises clínicas e vacinas nas unidades. Para completar, biologia molecular, genética e outros avanços tecnológicos já estão no plano da empresa. Tudo isso sempre mantendo os ótimos índices de satisfação dos clientes, conforme frisa Nogueira, referindo-se aos dados obtidos pela metodologia Net Promoter Score (NPS).