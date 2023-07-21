Claro 5G+ se destaca no Espírito Santo

A Claro, umas das lideranças desse movimento, já está em mais de 100 cidades brasileiras e, atualmente, trabalha na expansão no Espírito Santo. Crédito: Shutterstock

Em um mundo conectado, a necessidade de desenvolver redes de conectividade cada vez mais rápidas se faz necessário. Ao longo dos anos, novas gerações dessas redes móveis foram surgindo com a promessa de aumentar as velocidades de conexão de download de arquivos, por exemplo. Agora, o 5G chega ao Brasil e tem como foco melhorar ainda mais a experiência do usuário. E a Claro, umas das lideranças desse movimento, já está em mais de 100 cidades brasileiras e, atualmente, trabalha na expansão no Espírito Santo.

“Na Capital capixaba, por exemplo, estamos presentes nos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Ilha do Boi, e ressaltamos que a Claro já atende mais municípios do que o previsto pelo edital do 5G”, destaca a diretora regional da Claro Espírito Santo, Gabriela Derenne.

Ela explica que, no momento, a operadora segue trabalhando na expansão para novas cidades seguindo as determinações da Anatel e das autoridades responsáveis. Isso é feito por meio de um planejamento estratégico, que leva em consideração o cenário mais adequado para a região e a possibilidade de oferecer a melhor experiência possível aos clientes.

Mas o que isso muda na prática?

Diferente das outras gerações de redes móveis utilizadas no passado, como a 2G, 3G e a mais recente 4G, o 5G deve aumentar a capacidade de processamento. Na prática, ela vai garantir velocidades de download de até 30 vezes maior que o 4G convencional e menor latência, ou seja, atraso.

“A Claro impulsiona o movimento do 5G no Brasil desde o lançamento, em 2022, e trabalha em conjunto com os principais fabricantes do mercado para trazer smartphones 5G mais acessíveis, a fim de apoiar a democratização da tecnologia. Hoje, mais de 80% das vendas de smartphones da operadora já são de aparelhos com essa nova rede, o que contribuiu para que tenhamos mais de 7 milhões de terminais compatíveis com a nova tecnologia em sua rede”, detalha Gabriela Derenne.

Clientes com aparelhos compatíveis que estão em área com cobertura da rede podem ter acesso ao Claro 5G+ sem a necessidade de alterar o contrato, mudar o plano ou fazer a troca de chip. Para clientes que querem ampliar a franquia de dados, a operadora disponibiliza ainda um portfólio de planos pós-pago.

Quem ficou interessado pode conferir a lista de cobertura de cada uma das cidades e bairros disponível no site da Claro clicando aqui

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