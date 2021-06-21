Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Centro de diagnóstico investe em tecnologia de ponta em exames

Multiscan planeja a ampliação de exames de alta complexidade e coloca no mercado um novo cartão de saúde

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 20:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 20:30
Multiscan - Praia da Costa, em Vila Velha
O Multiscan integra o grupo Alliar - terceira maior empresa de diagnósticos por imagem do Brasil Crédito: Multiscan/Divulgação
Já são 30 anos de um trabalho dedicado a levar medicina diagnóstica de alta qualidade para os pacientes. Reconhecido pela classe médica pela excelência nos serviços, o Multiscan segue investindo em três pilares que sustentam a marca: expertise dos profissionais, bom nível de equipamentos e da infraestrutura e atendimento humanizado.
Integrante do grupo Alliar, que é a terceira maior empresa de diagnósticos por imagem do Brasil, o Multiscan está atento às movimentações de mercado e se coloca na vanguarda.
Com ótimos índices de satisfação dos clientes, conforme aponta a metodologia Net Promoter Score (NPS), a empresa vai ampliar seus exames laboratoriais de alta complexidade, como biologia molecular e genética.
Ricardo Dupin, diretor de Medicina Laboratorial da Alliar e diretor regional de Operações MG/ES, ressalta que o Multiscan dispõe dos mesmos recursos e estrutura tecnológica oferecidos nos grandes centros do Brasil. Ele atribui a Hiram Augusto Nogueira, diretor médico da clínica, desempenho essencial nos avanços conquistados para a empresa no Espírito Santo.
Para atuar em serviços de diagnóstico e tecnologia de ponta no mercado de saúde brasileiro, o grupo Alliar firmou acordo comercial de parceria com a Philips do Brasil. A parceria se deu por meio do iDR (Inteligência Diagnóstica Remota), healthtech do grupo criada em 2018.
"Com a nova parceria, levaremos ao paciente um portfólio integrado de soluções, como laudo a distância, operação remota de equipamentos, educação clínica continuada, arquitetura de softwares, consultoria operacional, para efetivamente transformar a gestão do serviço de saúde", destaca Dupin.
Ricardo Dupin, diretor de Medicina Laboratorial da Alliar e diretor regional de Operações MG/ES
Ricardo Dupin ressalta que o Multiscan dispõe dos mesmos recursos e estrutura tecnológica oferecidos nos grandes centros do país Crédito: Multiscan/Divulgação
Outra novidade é o Cartão Aliança. A solução, um recurso exclusivo da Alliar, prevê acesso a diversos serviços de saúde em um só canal, com um custo a partir de R$ 19,90 mensais.
Estima-se alcançar em junho a marca de 200 mil vidas no Cartão Aliança, que já está presente em 213 cidades brasileiras. “Nossa proposta é ofertá-lo para pessoas e empresas que buscam alternativas aos serviços de medicina privada, sem deixar de lado a qualidade aliada a um preço justo”, pontua Ricardo Dupin.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Temperatura prevista para maio de 2026: os tons em vermelho indicam números acima da média para o Espírito Santo
ES terá feriado ensolarado e maio com temperaturas acima da média
o ministro da AGU, Jorge Messias
Messias chega a sabatina para STF sob risco de derrota histórica e com incerteza sobre Alcolumbre
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: ES registrou quase 300 acidentes com morte de janeiro a abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados