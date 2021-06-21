Centro de diagnóstico investe em tecnologia de ponta em exames

O Multiscan integra o grupo Alliar - terceira maior empresa de diagnósticos por imagem do Brasil Crédito: Multiscan/Divulgação

Já são 30 anos de um trabalho dedicado a levar medicina diagnóstica de alta qualidade para os pacientes. Reconhecido pela classe médica pela excelência nos serviços, o Multiscan segue investindo em três pilares que sustentam a marca: expertise dos profissionais, bom nível de equipamentos e da infraestrutura e atendimento humanizado.

Integrante do grupo Alliar, que é a terceira maior empresa de diagnósticos por imagem do Brasil, o Multiscan está atento às movimentações de mercado e se coloca na vanguarda.

Com ótimos índices de satisfação dos clientes, conforme aponta a metodologia Net Promoter Score (NPS), a empresa vai ampliar seus exames laboratoriais de alta complexidade, como biologia molecular e genética.

Ricardo Dupin, diretor de Medicina Laboratorial da Alliar e diretor regional de Operações MG/ES, ressalta que o Multiscan dispõe dos mesmos recursos e estrutura tecnológica oferecidos nos grandes centros do Brasil. Ele atribui a Hiram Augusto Nogueira, diretor médico da clínica, desempenho essencial nos avanços conquistados para a empresa no Espírito Santo.

Para atuar em serviços de diagnóstico e tecnologia de ponta no mercado de saúde brasileiro, o grupo Alliar firmou acordo comercial de parceria com a Philips do Brasil. A parceria se deu por meio do iDR (Inteligência Diagnóstica Remota), healthtech do grupo criada em 2018.

"Com a nova parceria, levaremos ao paciente um portfólio integrado de soluções, como laudo a distância, operação remota de equipamentos, educação clínica continuada, arquitetura de softwares, consultoria operacional, para efetivamente transformar a gestão do serviço de saúde", destaca Dupin.

Ricardo Dupin ressalta que o Multiscan dispõe dos mesmos recursos e estrutura tecnológica oferecidos nos grandes centros do país Crédito: Multiscan/Divulgação

Outra novidade é o Cartão Aliança. A solução, um recurso exclusivo da Alliar, prevê acesso a diversos serviços de saúde em um só canal, com um custo a partir de R$ 19,90 mensais.