Conteúdo de Marca

Cedisa celebra 50 anos com nova planta em Calogi, na Serra

Fundada em Colatina, em 1975, a empresa vive um ano simbólico e comemorativo; transferência da matriz para a nova planta está prevista para janeiro de 2026

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Cedisa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:35

A Cedisa vive um momento de transição em um ano simbólico e comemorativo, o que reforça a evolução natural da empresa Crédito: Divulgação/Cedisa

Empresas que querem se destacar no mercado e manter uma trajetória de sucesso precisam ter um olhar apurado para as novidades do segmento em que atuam. A Cedisa, por exemplo, comemorou a marca de 50 anos de história em 2025 e o segredo para isso está em manter espaço para inovação e atualização dos processos.

Quem afirma isso é o gerente industrial da empresa, Rafael Dalla Bernardina. Segundo ele, um movimento recente da marca que ilustra muito bem essa filosofia de inovação é a transferência da matriz para a nova planta no distrito de Calogi, na Serra, que será oficializada em janeiro de 2026.

Rafael explica que, hoje, a Cedisa vive um momento de transição em um ano simbólico e comemorativo, o que reforça a evolução natural da empresa, assim como prepara terreno para uma nova fase.

“O que realmente nos motivou foi a necessidade de ampliar o espaço físico e modernizar o layout da nossa fábrica. Estávamos operando em uma planta antiga, fomos crescendo aos poucos e, então, atingimos outros patamares. O que começou como uma distribuidora de aço, tornou-se uma fábrica e, no final das contas, acabamos atingindo o limite de ocupação do endereço anterior”, destaca.

Vale destacar que a Cedisa foi fundada em 1975, em Colatina. Hoje, a empresa é uma das maiores indústrias de aço no país e atua em todo o território nacional, atendendo diferentes segmentos da indústria e da construção.

“Em média, poucas empresas têm histórias longevas e, diante de tantos desafios, é uma grande satisfação reconhecer o legado que estamos construindo. Isso também nos alimenta com um senso de responsabilidade para continuar essa história de prosperidade”, avalia.

Para isso, Rafael conta que a expectativa é iniciar o ano com o pé direito, tendo o mês de janeiro como o marco oficial da mudança. A nova planta, segundo ele, já é um símbolo do futuro da Cedisa e o objetivo é ampliar a capacidade tanto de produção quanto de armazenamento, além de dobrar a eficiência operacional até 2030.

“Tudo isso é fruto de um planejamento feito ao longo dos últimos anos. Do ponto de vista interno, acredito que estamos muito bem preparados para manter o ritmo de crescimento da empresa”, finaliza.

Cedisa

A Cedisa oferece uma linha completa de produtos siderúrgicos, atendendo diferentes demandas da indústria, construção civil, infraestrutura e outros segmentos. A empresa realiza entregas em todo o Brasil, com logística estruturada para atender clientes de diferentes portes e regiões.

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta