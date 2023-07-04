Cartão oferece consultas a partir de R$ 26 e cashback em lojas parceiras

Com o Cartão de Todos, é possível manter um plano de saúde ou pagar por uma consulta particular em tempo hábil Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Proporcionar acesso a saúde, educação e lazer de qualidade com preços acessíveis a toda a população. Esta é a meta do Cartão de Todos, presente de norte a Sul do Espírito Santo e em todo o País, com mais de 5 milhões de famílias beneficiadas.

O Cartão buscar oferecer àqueles que não têm condições de manter um plano de saúde ou pagar por uma consulta particular tratamentos em tempo hábil. Proporciona, ainda, por meio de uma rede ampla de clínicas parceiras, consultas por R$ 26 para atendimento no clínico geral e demais áreas de atuação por R$ 35, e cashback em lojas parceiras.

A rede de clínicas parceira do Cartão de Todos, AmorSaúde, é uma das principais e maiores redes de clínicas médicas populares do Brasil, com mais de 380 unidades no País, que garantem atendimento humanizado e de alta qualidade.

“Nós, do Cartão de Todos, sempre procuramos manter o ritmo de aceleração para levar saúde, educação e lazer de qualidade com um preço que a população pode pagar. Mudamos nossa sede, estamos de casa nova com um moderno e amplo escritório para melhor atender nossos filiados. Temos como base a administração solidária, que nos orienta a fazer um atendimento humanizado em todas as nossas atividades, somando isso com os serviços que a população necessita”, afirma Diego Pagani, sócio-administrador da empresa.

Diego Pagani destaca que a empresa sempre procurou ser diferente das demais e, por isso, está buscando inovar constantemente Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Além das consultas com valores abaixo do mercado, ainda são oferecidos exames com preços acessíveis (até 70% mais baratos) e descontos em atendimentos odontológicos, farmácias, óticas, entre outras. Os preços promocionais se estendem às áreas de educação, lazer e vestuário e clubes, parques, óticas, hotéis e pousadas, chegando a 75%.

Diego Pagani destaca que a empresa sempre procurou ser diferente das demais e, por isso, está buscando inovar constantemente. Exemplo disso foi a implantação do programa de cashback, disponível em várias parcerias nacionais e locais como a Drogasil,Casas Bahia, Natura, Boticário, postos de gasolina e muito mais.

Com o saldo de cashback, os clientes podem efetuar o pagamento de compras nas lojas parceiras. Para consultar o saldo e ver onde utilizar, saber quais são parceiros com seus respectivos descontos bem como acompanhar sua situação financeira, efetuar a marcação de consultas médicas, dentre outras funcionalidades, basta baixar o App Cartão de Todos, que oferece todos os serviços em poucos toques.

"Essa é a nossa marca. No modelo todos por todos, adotado pelo Cartão, empresas, clientes e franqueados formam um círculo virtuoso em que o lucro deixa de ser o objetivo principal e passa a ser consequência" Diego Pagani - Sócio-administrador do Cartão de Todos

Atualmente, a empresa está em pleno crescimento, inclusive em outros países. Sua meta é duplicar o número de clínicas médicas associadas e expandir sua atuação em outras áreas.

Marcando presença na área da Educação e de olho na melhoria no atendimento e nas tendências do mercado, a empresa inova com vários projetos dentre eles a Refuturiza, uma plataforma de cursos que promove a educação com mais de 1200 cursos em diversas áreas e níveis.

Cartão de Todos