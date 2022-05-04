Boulevard Shopping Vila Velha presenteia mães com pulseiras

A ação promocional de Dia das Mães do Boulevard Shopping Vila Velha é válida até durar o estoque. Crédito: Boulevard Shopping Vila Velha/Divulgação

O Dia das Mães está chegando e para tornar a data ainda mais marcante, o Boulevard Shopping Vila Velha preparou uma ação especial. A cada compra acima de R$ 250, o consumidor poderá trocar o cupom por uma pulseira folheada a ouro branco, com um pingente de coração escrito “mãe”. A promoção é limitada e válida a uma troca por CPF.

A ação promocional vai até o dia 8 de maio, ou enquanto durar o estoque. Para adquirir a pulseira, basta levar o cupom fiscal das lojas participantes da promoção no balcão que está localizado na entrada A do shopping, próximo ao corredor da Nike Factory Store.

A troca do cupom pela pulseira folheada a ouro branco poderá ser feita no balcão logo na entrada do shopping. Crédito: Boulevard Shopping Vila Velha/Divulgação

De acordo com a assistente de Marketing do Boulevard Shopping Vila Velha, Fernanda Castilho, para quem está com dúvidas sobre o que dar de presente para homenagear a mãe, as lojas do empreendimento estão com novidades e muitas opções de produtos para acertar na escolha.

“Estamos com boas expectativas para as vendas, principalmente no setor de vestuário. Estamos em uma época de troca de coleções, com chegada de novas peças. Os lojistas estão apostando nas tendências da moda como estampas de animal print de onça e de zebra, tanto nas roupas, quanto nos acessórios”, afirma.

A cada compra acima de R$ 250, o consumidor poderá trocar, uma única vez, o cupom por uma pulseira folheada a ouro branco. Crédito: Divulgação / Shopping Boulevard

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

No Dia das Mães, celebrado no domingo (8), o Boulevard Shopping receberá o cantor PH Dias, animando a programação com um repertório exclusivo para a data. A apresentação será na praça de alimentação, das 13 horas às 16 horas.

“As mamães que estiverem no local podem esperar grandes sucessos do cantor Roberto Carlos, Roupa Nova e sucessos de MPB e do pop rock. Será um dia bem animado e com músicas dançantes para ninguém ficar parado”, destaca Fernanda Castilho.

SERVIÇO

Dia das Mães no Boulevard Shopping Vila Velha

Data: 08 de maio

Endereço: Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Atração: PH Dias, na praça de alimentação