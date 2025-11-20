Conteúdo de Marca

Black da Leroy terá descontos de até 80% e condições para todos os bolsos

A partir do dia 17 de novembro, clientes da Leroy Merlin poderão aproveitar ofertas especiais no site da empresa e renovar a casa sem pesar o bolso

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Leroy Merlin

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08:00

Clientes que visitarem a Leroy Merlin em Vitória terão acesso a descontos imperdíveis Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

Quem está pensando em aproveitar o final de ano para dar um up na casa, a hora é agora. A partir do dia 17 de novembro, a Leroy Merlin vai dar início ao Esquenta Black da Casa, com até 80% de desconto em itens selecionados para reforma e decoração no site da marca. Já no dia 24 do mesmo mês, as promoções chegam às lojas físicas e ficam até o dia 1 de dezembro.

Mas não para por aí. Os clientes também vão poder aproveitar as condições especiais de parcelamento com o Cartão Celebre!, solução da Leroy Merlin Pay que permite parcelas de até 10x sem juros.

A ação reforça o propósito da marca de tornar a melhoria da casa acessível a todos os bolsos e perfis de consumidores. Com mais de 100 mil itens disponíveis, a Leroy Merlin aposta em um portfólio amplo, que vai de soluções econômicas a produtos premium e personalizados.

“Existe uma percepção de que a Leroy Merlin é uma loja cara, mas nossa missão é justamente o oposto: queremos estar ao lado de todos que desejam transformar seus lares, independentemente do orçamento. Nosso papel é ajudar cada pessoa a viver melhor, com soluções inteligentes, sustentáveis e com ótimo custo-benefício”, afirma Arthur Campostrini, diretor da Leroy Merlin Vitória.

O “Nosso preço mais baixo”, por exemplo, é uma seleção de produtos com o melhor custo-benefício em cada categoria. Isso facilita a compra e garante que o cliente encontre tudo o que precisa, com opções que cabem no bolso.

Outro destaque é o investimento em facilidades financeiras que democratizam ainda mais o acesso. Além do Cartão Celebre!, o serviço Parcela Fácil, disponível no LM Pay, oferece crédito em até 36 vezes.

Já o serviço OrçaFácil permite que o cliente envie sua lista por WhatsApp e receba, em poucos minutos, um orçamento completo com sugestões personalizadas. A ferramenta permite também que clientes sem conhecimento técnico prévio dos produtos recebam uma consultoria personalizada e acessível, simplificando o processo de compra.

Vale destacar que em outubro, o Governo Federal aprovou o programa Reforma Casa Brasil, que facilita acesso a crédito para reformas e ampliações de residências, o que também ajuda quem quer renovar e melhorar a residência.

Oportunidades para os capixabas

Bricolagem é marca registrada da Leroy Merlin Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

Na unidade de Vitória, a marca também aposta na proximidade com os clientes capixabas. A loja realiza cursos e workshops gratuitos com temas que vão desde pequenos reparos até técnicas de decoração, para incentivar a bricolagem, conceito que reafirma a importância do “faça você mesmo”e norteia todo o conceito de atuação da Leroy.

Além disso, a loja também reforça essa conexão com o Programa PRO, voltado a profissionais da construção civil, como pedreiros, pintores, eletricistas e gestores de obra , oferecendo descontos, cashback e condições especiais. “Nosso objetivo é estar presente em todas as etapas: desde o planejamento e a compra até a execução do projeto”, explica Campostrini.

Para fechar, os serviços da Leroy Merlin Instalações e Reformas conectam os clientes a profissionais locais de confiança, tornando mais simples e segura a experiência de quem deseja reformar a casa ou instalar um produto sem complicações - e ainda oferecendo a garantia de um ano nos serviços.

“Mais do que uma loja de materiais de construção, a Leroy Merlin Vitória quer inspirar os capixabas a acreditarem que transformar o lar é possível para todos. Com um portfólio completo que vai de produtos básicos a soluções premium, a marca reforça seu compromisso em tornar a melhoria da casa mais acessível, prática e positiva para todos os públicos”, finaliza o diretor.

Leroy Merlin

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta