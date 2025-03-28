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Banestes oferece crédito com juros mais baixos para empreendedores

No novo episódio do EstúdioCast, a coordenadora de operações de microcrédito do Banestes explica como funciona a modalidade de empréstimo e as condições especiais oferecidas em comemoração ao mês da mulher

Publicado em 28 de Março de 2025 às 10:09

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 mar 2025 às 10:09
Muito utilizado para pequenos negócios, o microcrédito é um tipo de empréstimo com taxas mais baixas e menos burocracia. O modelo é uma boa opção para empreendedores informais que têm procurado por investimentos a fim de fortalecer o próprio negócio. No Banestes, essa modalidade é chamada de "Nossocrédito", com taxas pré-fixadas a partir de 1,15%, de acordo com a linha de financiamento.
Para explicar um pouco mais sobre o programa, a coordenadora de operações de microcrédito do banco capixaba, Marcela Gomides Xavier, participou do novo episódio do EstúdioCast, apresentado pelo jornalista e produtor audiovisual Kaíque Dias.
Durante o bate-papo, Marcela aproveitou para tirar algumas dúvidas sobre o termo e o funcionamento das linhas de crédito existentes no banco. Segundo ela, são quatro modalidades com condições específicas de taxas e parcelamentos:
  • Microcrédito Empreendedorismo PF: limite de até R$ 15.000,00, taxa a partir de 1,59%, parcelamento de até 30 meses com até 3 meses de carência;
  • Microcrédito Empreendedorismo PJ: limite de até R$ 21.000,00, taxa a partir de 1,39%, parcelamento de até 36 meses com até 6 meses de carência;
  • Microcrédito Juventude Empreendedora PF e PJ: limite de até R$ 5.000,00, taxa pré fixada a 1,19%, parcelamento de até 24 meses com até 6 meses de carência;
  • Microcrédito Qualificar ES PF e PJ: limite de até R$ 10.000,00, taxa pré fixada a 1,15%, parcelamento de até 30 meses com até 3 meses de carência.
O programa já atendeu mais de 90 mil empreendedores capixabas e concedeu, aproximadamente, R$ 1,12 bilhão nessas linhas de financiamento. Até fevereiro de 2025, foram registradas mais de 180 mil operações de crédito.
De acordo com a coordenadora, esses números somados à promoção da inclusão social, geração de empregos, renda e desenvolvimento do Estado, tornaram o programa referência nacional. Assim como os benefícios e vantagens oferecidos e a presença do Banestes em todos os municípios do Estado, impulsionando a força do braço financeiro da instituição.

Condições especiais para empreendedoras capixabas

Inclusive, até o final de abril, as empreendedoras capixabas terão acesso a condições especiais, com taxa única pré-fixada em 1,19% ao mês, com até seis meses de carência e prazo total de até 36 meses. A ação faz parte das comemorações do mês da mulher, celebrado em março.

Banestes

No novo episódio do EstúdioCast, a coordenadora de operações de microcrédito do Banestes explica como funciona a modalidade de empréstimo e as condições especiais oferecidas em comemoração ao mês da mulher
No novo episódio do EstúdioCast, a coordenadora de operações de microcrédito do Banestes explica como funciona o programa Nosso Crédito Crédito: Estúdio Gazeta
Ficou interessado e quer conhecer mais sobre o "Nossocrédito"? Confira o episódio completo no link que está no início deste conteúdo ou acesse os canais oficiais do Banestes abaixo:

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