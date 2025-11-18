Conteúdo de Marca

Bandes amplia e reforça apoio ao desenvolvimento do ES

Instituição apoia o setor produtivo com soluções financeiras que promovem inovação, sustentabilidade e expansão regional.

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:03

Entre as principais frentes de atuação, o banco direciona recursos a setores como Turismo, Sustentabilidade, Indústria e Inovação Crédito: Divulgação

As linhas de financiamento buscam assegurar que micro, pequenas, médias e grandes empresas tenham acesso aos recursos necessários para inovar, crescer e se manter competitivas. Entre os objetivos desta modalidade está a modernização produtiva, investimentos sustentáveis e expansão de negócios, além de capital de giro, com condições diferenciadas para incentivar atividades econômicas em todo o território capixaba.

Para ampliar o alcance das soluções de financiamento e facilitar o atendimento às empresas, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estruturou uma rede de correspondentes bancários credenciados. Essa estratégia permite que serviços de crédito e orientação financeira estejam mais próximos de quem produz, em todas as regiões do Estado, com atendimento simplificado e maior capilaridade.

“Como banco de desenvolvimento, o Bandes tem o papel de reduzir riscos e viabilizar investimentos sustentáveis, oferecendo instrumentos financeiros adequados e estimulando a inovação verde. Ao financiar soluções tecnológicas e apoiar a estruturação de fundos voltados à descarbonização, o banco contribui para diversificar a economia capixaba, tornando-a mais competitiva e menos dependente de combustíveis fósseis.”, destaca o diretor-presidente da instituição, Marcelo Barbosa Saintive.

Entre as principais frentes de atuação, o banco direciona recursos a setores como Turismo, Sustentabilidade, Indústria e Inovação — considerados essenciais para o futuro econômico do Espírito Santo.

No Turismo, o apoio vai para empreendimentos que qualificam a infraestrutura e ampliam o potencial das regiões turísticas. Em Sustentabilidade, o foco está em energia limpa, eficiência energética e descarbonização da economia. Na Indústria, linhas de modernização e expansão asseguram mais competitividade e geração de empregos.

Já no campo da Inovação, o Bandes fomenta startups e empresas de base tecnológica Crédito: Divulgação

Já no campo da Inovação, o Bandes fomenta startups e empresas de base tecnológica, estimulando a transformação digital e o desenvolvimento de novos modelos de negócio.

Com presença ampliada, atendimento digital aprimorado e uma rede de correspondentes bancários em expansão, o Bandes se consolida como um dos principais agentes de desenvolvimento do Espírito Santo — conectando crédito, inovação e oportunidades para transformar potencial em prosperidade em todo o Estado.

Vale destacar que o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) segue ampliando a presença e atuação junto ao setor produtivo capixaba, com soluções financeiras voltadas para inovação, sustentabilidade e expansão econômica regional. A instituição tem intensificado a oferta de crédito para empresas de todos os portes, municípios e setores estratégicos, estimulando o fortalecimento das cadeias locais e a geração de empregos.

Crédito para energia limpa e eficiência produtiva

Em linha com a agenda sustentável, o Fundo de Descarbonização, lançado pelo Governo do Estado e pelo Bandes, representa um marco estratégico para o avanço da economia verde no Estado.

Voltado ao apoio a projetos que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e promovam a transição energética, o fundo estimula o desenvolvimento de tecnologias limpas, a modernização de processos produtivos e a adoção de fontes renováveis.

“Com isso, o Bandes reforça seu papel como indutor do crescimento sustentável, atraindo investimentos e impulsionando cadeias produtivas comprometidas com a inovação e a responsabilidade ambiental”, pontua Marcelo Barbosa Saintive.

Além do impacto econômico, o Fundo de Descarbonização tem relevância direta para a sociedade capixaba, ao fomentar práticas empresariais mais conscientes e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

“Isso fortalece o nosso compromisso com as metas globais de sustentabilidade e com os princípios de economia de baixo carbono, estimulando a geração de empregos verdes e o uso eficiente dos recursos naturais. Dessa forma, o Bandes se consolida como um agente de transformação, conectando o desenvolvimento regional à agenda climática mundial”, reforça o diretor-presidente da instituição.

Atualmente, o Bandes conduz a fase de estruturação do Fundo de Descarbonização em parceria com o BTG Pactual, instituição vencedora da chamada pública para a gestão dos recursos. O trabalho visa definir a governança, as estratégias de investimento e o portfólio de produtos financeiros que serão futuramente disponibilizados ao mercado.

"Essa etapa é fundamental para garantir a eficiência, a transparência e o alinhamento do fundo às melhores práticas internacionais de finanças sustentáveis, assegurando que os recursos mobilizados tenham impacto real na transição para uma economia de baixo carbono no Espírito Santo", finaliza.

Bandes

