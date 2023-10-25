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Banco do ES tem a menor taxa de crédito imobiliário do país

Com uma taxa de 8,68% ao ano, o Banestes acumula média mensal de R$ 90 milhões em concessão de crédito e crescimento de mais de 30% no volume da carteira
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 out 2023 às 11:35

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 11:35

A edição especial Talk Imóveis do Videocast Hub Imobi A Gazeta conversou com o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Carlos Artur Hauschild. Ele falou sobre os resultados positivos do banco, que atualmente tem a menor taxa de juros em vigor no país, de 8,68% ao ano.
O banco estadual traz alguns números bastante positivos para este ano: uma média mensal de R$ 90 milhões em concessão de crédito e crescimento de mais de 30% no volume da carteira em comparação com o fechamento do ano anterior.
Mantendo esse ritmo de crescimento, as concessões de crédito imobiliário nos três primeiros trimestres de 2023 superam a marca de 50% de toda a carteira acumulada até o final do ano. Com as concessões crescentes no terceiro trimestre de 2023, projeta-se que o banco deva superar os R$ 2 bilhões na carteira, segundo a instituição.
Saiba mais na entrevista completa no vídeo acima ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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