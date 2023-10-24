Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Banco do ES é referência nacional em concessão de crédito imobiliário

No primeiro semestre de 2023, o Banestes atingiu a marca de R$ 1,8 bilhão na carteira de financiamento para aquisição de imóveis e promete seguir o ritmo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 out 2023 às 14:29

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 14:29

O Banestes oferece a menor taxa de juros do país, segundo o Banco Central (BC)
O Banestes oferece a menor taxa de juros do país, segundo o Banco Central (BC) Crédito: Banestes/Divulgação
Para conquistar o sonho de ter a casa própria, muitos brasileiros recorrem ao crédito imobiliário e, por meio desse empréstimo, a compra ou a construção do imóvel podem ser concretizados. Sabendo da importância desse tipo de financiamento, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está se modernizando para aumentar ainda mais a carteira de crédito imobiliário, que, no primeiro semestre de 2023, atingiu R$ 432 milhões em novas concessões. Esse avanço representou mais de 30% do total da carteira.
Nesse ritmo, o banco estadual espera fechar o terceiro trimestre, tendo concedido, somente em 2023, aproximadamente 50% de tudo o que foi emprestado pela instituição desde que a linha foi retomada.
O diretor de negócios e recuperação de ativos do Banestes, Carlos Artur Hauschild, entende que, além de o banco oferecer a menor taxa de juros do país – de acordo com dados referentes a setembro do Banco Central (BC) –, a melhoria dos processos internos e os valores cada vez mais competitivos oferecidos pelas seguradoras parceiras impactaram diretamente no crescimento da procura por esse empréstimo.
“Percebemos que a taxa de juros baixa, por si só, não era suficiente. Investimos em novas metodologias para agilizar os processos internos do Banestes e, hoje, o prazo para a entrada na agência até a assinatura do contrato é de 30 dias, aproximadamente”, afirma.
Carlos Artur Hauschild Diretor de Negócios do Banestes
O diretor do Banestes Carlos Artur Hauschild defende que a tríade taxa de juros baixa, preços acessíveis dos seguros e a agilidade nos processos é fundamental para o crescimento da carteira de crédito  Crédito: Banestes/Divulgação
Ele explica que, utilizando as tecnologias adequadas, os processos passaram a ser mais simples. “Antes, um contrato de financiamento podia demorar meses, mas focamos em oferecer uma experiência melhor para o nosso cliente”, complementa.
O crédito destinado a correntista do Banestes tem a finalidade de financiar a aquisição de imóvel residencial urbano novo ou usado, lotes urbanizados ou imóveis empresariais.
Inclusive, para facilitar ainda mais, em alguns casos, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é permitido para ser utilizado tanto de entrada no financiamento imobiliário como na amortização ou liquidação do saldo devedor.
Além do mais, na tabela Price, por exemplo, o valor financiado pode ser até 80% do menor valor entre compra e venda e avaliação. Já a SAC pode ser até 90% desse valor, e o prazo máximo de financiamento é de até 420 meses, ou seja, 35 anos.

Importância para o mercado

Hauschild também reforça o que já foi dito durante o Talk Imóveis 2023, maior evento de tendências para o mercado imobiliário do Espírito Santo, que foi realizado no último dia 17, na Rede Gazeta.
“Um banco público e estadual, como o Banestes, precisa estar focado na população do Espírito Santo, gerando empregos, renda e desenvolvimento”, salienta.
Além disso, o diretor avalia que os setores econômicos, em especial o da construção civil, fomentam a economia. “O tíquete médio das nossas concessões é de aproximadamente R$ 380 mil por operação, o que indica que estamos viabilizando imóveis em todo o Estado, estimulando também o desenvolvimento regional”, analisa.
Para saber mais, acesse o site do Banestes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banestes Banco Central Crédito Financiamento Financiamento Imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados