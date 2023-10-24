Banco do ES é referência nacional em concessão de crédito imobiliário

O Banestes oferece a menor taxa de juros do país, segundo o Banco Central (BC) Crédito: Banestes/Divulgação

Para conquistar o sonho de ter a casa própria, muitos brasileiros recorrem ao crédito imobiliário e, por meio desse empréstimo, a compra ou a construção do imóvel podem ser concretizados. Sabendo da importância desse tipo de financiamento, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está se modernizando para aumentar ainda mais a carteira de crédito imobiliário, que, no primeiro semestre de 2023, atingiu R$ 432 milhões em novas concessões. Esse avanço representou mais de 30% do total da carteira.

Nesse ritmo, o banco estadual espera fechar o terceiro trimestre, tendo concedido, somente em 2023, aproximadamente 50% de tudo o que foi emprestado pela instituição desde que a linha foi retomada.

O diretor de negócios e recuperação de ativos do Banestes, Carlos Artur Hauschild, entende que, além de o banco oferecer a menor taxa de juros do país – de acordo com dados referentes a setembro do Banco Central (BC) –, a melhoria dos processos internos e os valores cada vez mais competitivos oferecidos pelas seguradoras parceiras impactaram diretamente no crescimento da procura por esse empréstimo.

“Percebemos que a taxa de juros baixa, por si só, não era suficiente. Investimos em novas metodologias para agilizar os processos internos do Banestes e, hoje, o prazo para a entrada na agência até a assinatura do contrato é de 30 dias, aproximadamente”, afirma.

O diretor do Banestes Carlos Artur Hauschild defende que a tríade taxa de juros baixa, preços acessíveis dos seguros e a agilidade nos processos é fundamental para o crescimento da carteira de crédito Crédito: Banestes/Divulgação

Ele explica que, utilizando as tecnologias adequadas, os processos passaram a ser mais simples. “Antes, um contrato de financiamento podia demorar meses, mas focamos em oferecer uma experiência melhor para o nosso cliente”, complementa.

O crédito destinado a correntista do Banestes tem a finalidade de financiar a aquisição de imóvel residencial urbano novo ou usado, lotes urbanizados ou imóveis empresariais.

Inclusive, para facilitar ainda mais, em alguns casos, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é permitido para ser utilizado tanto de entrada no financiamento imobiliário como na amortização ou liquidação do saldo devedor.

Além do mais, na tabela Price, por exemplo, o valor financiado pode ser até 80% do menor valor entre compra e venda e avaliação. Já a SAC pode ser até 90% desse valor, e o prazo máximo de financiamento é de até 420 meses, ou seja, 35 anos.

Importância para o mercado

Hauschild também reforça o que já foi dito durante o Talk Imóveis 2023, maior evento de tendências para o mercado imobiliário do Espírito Santo, que foi realizado no último dia 17, na Rede Gazeta.

“Um banco público e estadual, como o Banestes, precisa estar focado na população do Espírito Santo, gerando empregos, renda e desenvolvimento”, salienta.