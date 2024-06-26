ArcelorMittal Investe abre inscrições de edital para apoio a ONGs

A ArcelorMittal segue comprometida com o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que está inserida. Crédito: Damir Khabirov

Estão abertas as inscrições para o ArcelorMittal Investe, edital de apoio da ArcelorMittal a organizações não governamentais (ONGs) capixabas com projetos de impacto positivo para a população dos municípios de Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica. As iniciativas selecionadas vão receber um apoio financeiro de até R$ 120 mil, para instituições com experiência comprovada, e até R$ 50 mil, para instituições iniciantes na execução de projetos financiados por empresas privadas.

Podem participar projetos desenvolvidos por instituições privadas não governamentais, sem fins lucrativos, legalmente constituídas, preferencialmente, há pelo menos dois anos (inscrição no CNPJ). As entidades interessadas devem realizar o cadastro da instituição e do projeto no site brasil.arcelormittal.com até 10 de julho de 2024.

Segundo o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, a empresa segue comprometida com o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que está inserida.

“O programa ArcelorMittal Investe, de apoio às ONGs, está alinhado à nossa responsabilidade social, buscando promover a transformação e o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atuamos. Isso mostra que a empresa entra de corpo e alma nos projetos, atuando lado a lado com essas instituições, desde o auxílio para a inscrição no edital, até a conclusão do apoio”, explica.

Um exemplo de projeto já apoiado em editais anteriores é o Instituto Ponte. De acordo com Bartira Almeida, fundadora e presidente da entidade, a parceria tem sido fundamental para os bons resultados que a instituição tem alcançado.

“Desde que iniciamos essa colaboração, em 2016, o apoio da ArcelorMittal tem sido um pilar importante para nosso propósito de sermos uma ponte para a ascensão social em uma geração, por meio da educação de qualidade, para jovens em vulnerabilidade social. Um valioso apoio que vai além de recursos financeiros, pois também inclui capacitações importantes que ajudaram a fortalecer a nossa instituição", afirmou.

Para ter acesso a oportunidades transformadoras como esta, os projetos devem se enquadrar em uma das seguintes linhas de atuação: Desenvolvimento Comunitário, Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Meio Ambiente.

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