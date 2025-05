Conteúdo de Marca

App Plus Delivery lança Circuito com lanches exclusivos na competição pelo melhor hambúrguer

Usuários do aplicativo poderão encontrar, a partir do dia 28 de maio, a categoria "Circuito Burger" na plataforma, e até lanches com doce de leite e cachaça estarão no cardápio

Publicado em 26 de maio de 2025

Hamburgueria Miagui Lanches, em Colatina, terá lanche de mais de 1,7kg

Os capixabas apaixonados por hambúrguer podem ir se preparando: a partir do dia 28 de maio, começa o “Circuito Burger”, uma iniciativa do aplicativo de entrega Plus Delivery, que atua em municípios do interior do Espírito Santo. >

No circuito, 150 hamburguerias de 12 cidades de Norte a Sul do Estado estarão participando com lanches criados sob medida para tentarem conquistar o prêmio de “Melhor Hambúrguer de 2025”, em cada um dos municípios participantes. >

São eles: Linhares, São Mateus, Colatina, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Afonso Cláudio, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Conceição do Castelo, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Santa Maria de Jetibá.>

Para o triunfo, garantir criatividade, sabor e tamanho são as metas de cada estabelecimento – e até hambúrguer com três quilos de suculência vai entrar no páreo para a competição. Há também opções que trazem combinações inusitadas, como o flambado com cachaça e o que vem com doce de leite. >

E quem quiser provar essas gostosuras precisa se cadastrar no app e entrar na categoria exclusiva do “Circuito Burger”. Lá, o usuário encontrará as hamburguerias participantes de sua cidade que estão na disputa do troféu. >

Ao final do evento, que vai até dia 15 de junho, os vencedores serão coroados em uma cerimônia que promete show ao vivo. >

Experiência além do prato

Para complementar o circuito, a Plus Delivery pensou em vários elementos que tornam a missão de comer um hambúrguer – que já é saborosa – algo ainda mais especial. >

Cada lanche pedido vem com uma revista que mistura um jogo de tabuleiro com álbum de figurinhas. Nela, o cliente pode colar os selos das hamburguerias que experimentou e acompanhar seu progresso no circuito, enquanto saboreia. >

Além disso, o poder está nas mãos do usuário. Isso porque, depois de cada pedido, é possível avaliar o hambúrguer nos critérios Entrega, Produto e Atendimento, dando de uma a cinco estrelas. São essas notas que vão definir os campeões de cada cidade, com prêmios para o 1º, 2º e 3º colocados. >

E tem mais: os “plusers”, como são chamados os clientes do aplicativo, também saem ganhando. Quanto mais hambúrgueres uma pessoa avaliar, mais chances ela tem de participar de um sorteio específico para cada uma das quantidades de avaliações nas lojas participantes do circuito, que vão de:>

3 a 5 avaliações: 15 garrafas térmicas Stanley e 10 cupons de R$ 300;

6 a 10 avaliações: 5 fones JBL e 2 robôs aspiradores;

11 ou mais avaliações: 2 TVs Samsung 50” e 3 ar‑condicionados. >

Lanches “diferentões”

E quem gosta de inovar no pedido vai ficar impressionado com as novidades que estarão no “Circuito Burger”. Confira a seguir os hambúrgueres mais inusitados e que prometem impressionar tanto nos ingredientes quanto no sabor: >

SANTA TERESA:

Texas Burguer >

Hambúrguer Smash Double Tasty, da Texas Burguer Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Hambúrguer Smash Double Tasty

Ingredientes: pão brioche selado na manteiga, 2 hambúrgueres smash, 4 fatias de cheddar, bacon em tiras, ovo amanteigado, picles, molho tasty e melado de cana.

Preço: R$ 42>

SÃO ROQUE DO CANAÃ:

Super Dog >

Hambúrguer X-Tropical, da Super Dog Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Hambúrguer X-Tropical (agridoce)

Ingredientes: pão, bife caseiro de 120g, bacon fatiado, cheddar, abacaxi grelhado e cebola especial em conserva.

Preço: R$ 25>

SÃO MATEUS:

Gurimel Sorveteria e Hamburgueria >

Hambúrguer Loki burger, da Gurimel Sorveteria e Hamburgueria Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Hambúrguer Loki burger

Ingredientes: pão, hambúrguer blend de 160g recheado com mussarela, queijo provolone, bacon, rúcula, doce de leite e molho especial.

Preço: R$ 45>

COLATINA:

Miagui Lanches >

Golias Burguer, da Miagui Lanches Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Hambúrguer Golias Burguer

Ingredientes: cinco ovos, bife de hambúrguer, bife de picanha, bife caseiro, filé de frango, filé de boi, três camadas de calabresa, três camadas de bacon fatiado, cebola, quatro queijos, quatro presuntos, alface, tomate.

Preço: R$ 100,00>

Negodonn Burger >

Hambúrguer Donn Cheese Honey Chilli, da Negodonn Burger Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Hambúrguer Donn Cheese Honey Chilli

Ingredientes: pão brioche, hambúrguer blend de acém com peito bovino, bacon fatiado, mussarela, rúcula e infusão de mel com pimenta.

Preço: R$ 39,99>

Iphome Lanches >

Hambúrguer Tropical, da Iphome Lanches Crédito: Divulgação/Plus Delivery

Hambúrguer Tropical

Ingredientes: pão, bife de 150g, bacon, mussarela, abacaxi, mel, canela e cachaça.

Preço: R$ 35>

Circuito Burger

Para acompanhar todos os detalhes da competição que dá água na boca, acompanhe @plusdelivery e @circuitoburger no Instagram. >

