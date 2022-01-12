Alimentos práticos e saudáveis ganham a mesa do capixaba

Alimentos minimamente processados passam por diversos processos de segurança até chegar à mesa. Crédito: Extrafruti/Divulgação

Comer bem, sem perder tempo e ao mesmo tempo cuidar da saúde. A tarefa é um desafio na rotina moderna, mas se tornou mais fácil com os alimentos minimamente processados. São frutas, legumes e verduras que chegam à mesa do consumidor já higienizados e prontos para o consumo, sem nenhum tipo de conservante ou aditivo.

No Espírito Santo, a Extrafruti traz uma série de produtos da linha Práticos que atendem a essa demanda, com destaque para sucos naturais, água de coco e vegetais diversos, como alface, alho poró, cenoura e beterraba raladas, além de combinações com mais de um ingrediente, como salada de frutas, salada mista, sopa brasileira e yakissoba. Ao todo, são mais de 30 opções, todos vendidos em supermercados da rede Extrabom e Carone.

“O alimento chega fresco, sem nenhum tipo de formulação industrial, pronto para ser consumido ou preparado de acordo com o desejo do cliente. Esta é uma opção muito saudável para quem quer agilidade nos preparos, mas deseja evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados”, destaca Marcela Garcia, engenheira de alimentos da Extrafruti.

A empresa viu a produção aumentar em 20% durante a pandemia, com cerca de 35 toneladas de alimentos prontos para o consumo por mês, o que equivale a 1,5 tonelada por dia.

Os vegetais chegam dos produtores, são minimamente processados e em até 24 horas estão nos supermercados. Crédito: Extrafruti/Divulgação

Para garantir um alto nível de qualidade dos alimentos, todos os processos são monitorados de perto, desde o plantio, estimulando boas práticas agrícolas, até a mesa do consumidor.

“Nesse nosso segmento, a qualidade dos produtos têm um papel fundamental. Em nossos vegetais, não há nenhum tipo de conservante, então eles devem chegar ao consumidor com um alto grau de excelência, e isso começa na seleção do produtor e passa pelo acompanhamento da produção, que é prioritariamente de agricultura familiar, e por nossos processos modernos”, frisa a engenheira.

NOVOS SABORES DE SUCOS PARA O VERÃO

Na Extrafruti, os sucos são frescos, da própria fruta, sem adição de água, açúcares ou conservantes. Crédito: Extrafruti/Divulgação

No verão, o consumo de líquidos aumenta de forma considerável e ter mais opções para se hidratar e consumir vitaminas e minerais é fundamental.

Com isso em mente, a Extrafruti vai lançar três novos sabores, que se juntam à água de coco e aos outros 9 sabores mistos já disponíveis. São eles o Suco Beta (laranja, cenoura e beterraba); o Suco Verão (laranja, cenoura e maçã); e o Suco Vita (laranja e morango).

“Os sucos seguem a mesma linha dos vegetais. São sucos frescos, da própria fruta, sem adição de água, açúcares ou conservantes, com as melhores matérias-primas disponíveis no Estado. Fazemos todo processo em um ambiente industrial, asséptico, para garantir a qualidade e segurança do alimento”, explica Marcela Garcia.

PRODUTOS SÃO ANALISADOS INDIVIDUALMENTE

A segurança dos alimentos é garantida por um meticuloso processo de higienização e processamento. Um exemplo disso é que todas as folhas, após passarem pelo processo de lavagem, são inspecionadas uma a uma.

“A gente tem um controle rígido da matéria-prima, que é processada em nossa unidade industrial. Os produtos passam por diversas lavagens, para retirar todas as impurezas. Com as folhas, há uma equipe para verificar cada item. Além disso, temos vários processos de segurança. Os funcionários, por exemplo, são treinados e tem seus uniformes lavados na própria sede, para garantir a troca diária dos uniformes e não trazer impurezas para o ambiente interno.

Produtos são selecionados seguindo alto padrão de qualidade. Crédito: Extrafruti/Divulgação

Toda a operação da Extrafruti ocorre em um mesmo parque industrial, agilizando o processo: os vegetais chegam dos produtores, são minimamente processados e em até 24 horas estão nos supermercados.

A empresa conta, inclusive, com um laboratório e realiza, por exemplo, análises microbiológicas e de resíduos de agrotóxicos, com um mapeamento de todos os produtores e a seleção e a manutenção apenas dos que cumprem todos os requisitos de segurança.

VEGETAIS SUBSTITUEM INDUSTRIALIZADOS

Os efeitos nocivos dos alimentos ultraprocessados são revelados a cada pesquisa divulgada. Um estudo de 2018 realizado pela Universidade de Paris apontou, por exemplo, que o consumo desse tipo de produto aumenta em 10% as doenças cardiovasculares, coronarianas e cerebrovasculares.

A nutricionista da Extrafruti, Braunea Victorio, explica que, ao contrário dos ultraprocessados, a linha Práticos conserva todos os nutrientes importantes para a saúde.

“Em tempos de fast food, os produtos vegetais prontos para o consumo são uma importante opção. Há diversas possibilidades de consumo, inclusive para indivíduos alérgicos ou com algum tipo de intolerância alimentar, como à lactose ou ao glúten. O macarrão, por exemplo, pode ser substituído por legumes como abobrinha e cenoura, cortados em forma de espaguete. São muito nutritivos e protegem a saúde.”

ALGUNS VEGETAIS DISPONÍVEIS

Alho poró

Cenoura ralada



Alface americana



Espinafre verde



Rúcula



Cenoura e beterrada raladas



Brócolis com couve-flor



Mix de mini-alface



Salada de frutas



Salada de maionese

Salada mista

Salada fantasia

Salada tricolor

Seleta sopa

Sopinha baby

Repolho misto

Coco em pedaços

Coco ralado

Yakissoba

Yakissoba roxo

Abóbora espaguete

Cenoura espaguete

Chuchu espaguete

Beterraba espaguete

Alface crespa verde

Alface crespa roxa

Sopa brasileira

Mix vinagrete

Linha Práticos traz vegetais higienizados e prontos para o consumo. Crédito: Extrafruti/Divulgação

BEBIDAS DISPONÍVEIS

Suco de melancia integral

Suco de tangerina integral



Suco de laranja integral



Água de coco integral



Suco refrescante (laranja, abacaxi semi e hortelã)



Suco verde (laranja, maçã, gengibre, couve, hortelã, agrião)



Suco rosa (laranja, maçã, manga semi, beterraba semi, gengibre)



Suco 3 sabores (laranja, manga semi, maracujá)



Suco verde siciliano (laranja, limão siciliano, abacaxi semi, gengibre, couve e hortelã)



Suco Beta (laranja, cenoura e beterraba)



Suco verão (laranja, cenoura e maçã)



Suco vita (laranja e morango)



LINHA DO TEMPO DA EXTRAFRUTI

2004 A Extrafruti iniciou as atividades dentro do Ceasa, com objetivo de conquistar o mercado atacadista, assim como restaurantes, feirantes e supermercados. 2006 Firmou parceria com o Extrabom, assumindo o setor de hortifrutigranjeiros e dessa forma se especializou em gestão e solução do setor. 2009 Fundou Centro de Distribuição em Santa Maria de Jetibá, visando estabelecer relacionamento com os fornecedores locais, e uma loja dentro da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). 2012 Firmou parceria com o Carone para também atender ao setor de hortifruti. 2013 Moveu a sede do Ceasa para Viana. 2016 Passou a investir na modernização da estrutura interna, criando a indústria de alimentos práticos com o objetivo de atender ao mercado de food service, tal qual restaurantes, lanchonetes, indústrias e supermercados. 2021 A empresa verticalizou o galpão, com investimento em equipamentos de beneficiamento e classificação de alimentos, além de uma máquina exclusiva para água de coco.