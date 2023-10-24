Agência de branding do ES comemora 15 anos de história e planeja expansão

A Lifebrand está completando 15 anos de atuação no mercado capixaba com grandes cases de sucesso e já pensa em se expandir para novos territórios Crédito: Lifebrand/Divulgação

Dizem por aí que “quem não é visto, não é lembrado”. Sobretudo se o assunto for marketing, já que se tornar uma referência aos consumidores em potencial, independentemente da empresa, é fundamental. É nisso que a Lifebrand trabalha. Especializada em posicionamento de marcas, a agência está completando 15 anos de atuação no mercado capixaba com grandes cases de sucesso e já pensa em se expandir para novos territórios.

O CEO da Lifebrand, Hugo Mansur, conta que a empresa sempre atuou pensando em marcas, mas no início os serviços oferecidos eram mais voltados para o design. Em curto período de tempo, a agência percebeu também uma necessidade de oferecer serviços de posicionamento de marca.

Na prática, ele explica que isso significa trabalhar para que a empresa conquiste um espaço na cabeça dos clientes e se torne uma referência instantânea quando eles pensarem no serviço que aquela marca oferece.

Isso é feito a partir de discussões de vantagens, propósitos de valor e da personalidade do negócio. “Fazemos um diagnóstico de branding para ter a clareza do que a empresa precisa, considerando todas as diretrizes, estratégias e imagens da marca. Depois, cuidamos também da condução dos conteúdos para o público e da publicação”, reforça Mansur.

De acordo com o sócio-fundador e diretor de criação da Lifebrand, Igor Mendonça Franzotti, algumas das maiores empresas capixabas foram clientes da agência nesses 15 anos, incluindo a Rede Gazeta.

Hoje, ele afirma que a agência continua com a mesma energia e vontade de crescimento de quando começaram e é gratificante perceber que fizeram parte de projetos e das tomadas de decisões de marcas que eles cresceram acompanhando e consumido.

Igor Mendonça afirma ainda que esse é o tema da campanha de 15 anos da Lifebrand: a celebração de diferentes histórias, seja de empresas, seja de pessoas, que ajudaram a construir a agência. Segundo ele, não seria possível falar da Lifebrand sem relembrar todas essas narrativas.

"Estamos em um processo de consolidação de marca no mercado capixaba e temos concretizado muitos feitos nos últimos três anos. A ideia é continuar, mas também pensando fora do mercado capixaba para ajudar empresas de âmbito nacional que, inclusive, atuam no Estado", pontua.

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