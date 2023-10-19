Aberto cadastramento para quem quiser participar do Reconecta

A nova edição do Reconecta marcará o retorno do evento ao formato presencial e ocorrerá de 4 a 7 de dezembro Crédito: MPT/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Aberto cadastramento do Reconecta 2023

A edição 2023 do Reconecta - Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade - está com inscrições abertas até o dia 22 de outubro. O evento, organizado inicialmente pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), busca reunir e proporcionar oportunidades para instituições, entidades, empresas, órgãos públicos, empreendedores e indivíduos que desejam atuar em prol das pessoas com deficiência e reabilitadas.

A nova edição do Reconecta marcará o retorno do evento ao formato presencial e ocorrerá de 4 a 7 de dezembro, das 14h às 19h, no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, situado na Enseada do Suá, em Vitória. Essa escolha de datas está em consonância com o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro. Vale mencionar que as edições de 2018 e 2019 foram realizadas em Vila Velha, de forma presencial, enquanto as edições de 2020 e 2022 foram organizadas nacionalmente, de forma virtual, pela Procuradoria-Geral do Trabalho, localizada em Brasília.

Por que participar?

Os interessados podem se inscrever como apoiadores, organizadores, palestrantes, expositores, instrutores de cursos, workshops ou treinamentos, apresentadores de atividades esportivas ou culturais, ou qualquer outra ideia que possa beneficiar ou compartilhar conhecimento com o público do evento. Mais informações e inscrições sobre o cadastramento, acesse o site reconectaes.com.br

O Reconecta oferecerá uma programação diversificada, sujeita a ajustes de acordo com as necessidades e demandas dos organizadores. Os temas abordados incluirão ações inclusivas, acessibilidade, boas práticas (ONGs e empresas), vagas de emprego, reabilitação profissional e Benefício de Prestação Continuada (BPC), empreendedorismo, educação inclusiva, audiodescrição e vídeo em Libras, além de relatos e experiências que destacarão a importância do esporte, cultura e tecnologia para a inclusão na sociedade.

De acordo com a procuradora do Trabalho e vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), Fernanda Barreto Naves, o Reconecta é um evento de extrema relevância, uma vez que "somente com a mobilização e participação da sociedade capixaba será possível fortalecer o processo de inclusão das pessoas com deficiência, garantindo-lhes dignidade, concretizando o princípio da igualdade e realizando o objetivo constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária", afirmou.

As inscrições para o público em geral começarão em novembro, mas os interessados em participar já podem acompanhar as novidades no site do Reconecta. O evento será gratuito e voltado a todas as faixas etárias.

Reconecta 2023