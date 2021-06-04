A chegada do ensino superior contribuiu para o desenvolvimento de Colatina

O município de Colatina sempre teve destaque na economia do Espírito Santo. No início da década de 1960, a Princesa do Norte se desenvolvia rapidamente. As indústrias madeireiras estavam em alta e o café conilon seguia em expansão, tornando-se a principal riqueza da região. E foi assim que o comércio da cidade começou a ganhar força. Colatina crescia de forma promissora.

Mas, nesse período, não havia ensino superior no município. Os jovens tinham que se mudar para os grandes centros para poder fazer um curso de graduação. Foi quando Pergentino de Vasconcellos, e outros mentores, começaram a discutir sobre a necessidade de implantação do ensino superior na cidade. Assim, em 1967, foi criada a FADIC - Faculdade de Direito de Colatina.

De lá para cá, a faculdade cresceu junto com a cidade e passou a oferecer outros cursos, de acordo com a necessidade da sociedade colatinense e da região, transformando-se, no ano 2000, no primeiro centro universitário do Estado, o UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo.

Outra grande conquista foi há 16 anos, quando o UNESC conseguiu trazer para a Princesa do Norte o curso de medicina. Muitos dos médicos que atuam no país estudaram em Colatina. "A implantação do curso de Medicina foi motivo de orgulho e de alegria para todos nós. Foi o reconhecimento do esforço para se implantar um curso médico no norte do Estado, bem como da seriedade com que o UNESC está, constantemente, investindo na Educação e no desenvolvimento de toda a sua região, além de destacar o pioneirismo da Instituição na busca da qualidade e excelência do ensino superior” lembrou o Reitor, Pergentino de Vasconcelos Junior.

Com seus cursos de graduação e pós-graduação, atualmente, o UNESC, recebe alunos de vários municípios do Estado, da Bahia e de Minas Gerais e circulam por seus corredores 4 mil alunos em seus dois campi, um em Colatina e outro na Serra.

Em 54 anos de tradição, mais de 60 mil estudantes já passaram pelo centro universitário. A instituição se destaca na história de Colatina e do Espírito Santo como centro de educação superior e polo regional de extensão de serviços à comunidade, com mais de 180 mil atendimentos anuais, nas mais diversas áreas.

Reitor Pergentino de Vasconcelos Junior Crédito: Acervo Pessoal