9° Congresso Gestão das Cidades vai reunir gestores e especialistas para debater futuro do ES

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:28

Último Congresso Gestão das Cidades, em 2019, reuniu 4 mil pessoas Crédito: Amunes/Divulgação

Gestores públicos, servidores, empresários, estudantes e especialistas vão se reunir para debater os desafios e oportunidades do desenvolvimento municipal no 9º Congresso Gestão das Cidades, promovido pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes). O evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de março de 2026, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Com o apoio de instituições como o Governo do Estado e outros parceiros estratégicos, o congresso contará com a presença de renomados palestrantes e mediadores que trarão reflexões e soluções inovadoras para a gestão pública.

Segundo Mário Sérgio Lubiana, presidente da Amunes e prefeito de Nova Venécia, o congresso é o maior encontro municipalista do Estado e tem a expectativa de reunir mais de mil pessoas por dia. “O objetivo é promover um ambiente de aprendizado, troca de experiências e construção de novas estratégias para fortalecer os municípios capixabas”, destaca.

Para isso, durante dois dias de evento, os participantes terão contato direto com temáticas fundamentais, como desenvolvimento econômico, sustentabilidade, inovação, turismo, saúde, educação, reforma tributária, finanças públicas, consórcios intermunicipais e comunicação institucional.

“Além de dois auditórios, o evento contará com mais duas salas simultâneas de palestras e painéis temáticos, que permitirão uma imersão mais aprofundada em assuntos específicos. Nesses espaços, serão tratados temas técnicos e práticos com foco em resultados, garantindo conhecimento detalhado, aplicável e de alta relevância para gestores, técnicos e demais participantes”, afirma Lubiana.

Para Mário Sérgio Lubiana, essa estrutura dinâmica favorece a personalização da experiência e permite que cada participante monte a própria trilha de aprendizado conforme o interesse ou área de atuação.

Um grande diferencial do Congresso é a Feira Conexões Municipalistas, espaço dedicado à exposição de soluções, tecnologias e projetos voltados à gestão pública. É uma oportunidade para aproximar gestores e equipes municipais de quem desenvolve soluções inovadoras, promovendo networking, parcerias e novos negócios que fortalecem a administração pública local.

A programação do 9º Congresso Gestão das Cidades também dará destaque a temas atuais e estratégicos, como o protagonismo feminino na gestão pública, as adaptações às mudanças climáticas, o fortalecimento do desenvolvimento econômico local, além de transparência, controle social e boas práticas de governança.

“Esses debates refletem as principais demandas da sociedade moderna e reforçam o compromisso da Amunes em fomentar políticas públicas inovadoras e sustentáveis”, finaliza o presidente.

