5 motivos para morar no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa

Morar no litoral pode ajudar na manutenção da saúde mental Crédito: Elena Ktenopoulou/Unsplash

Se algum turista desavisado pesquisar “Parque das Castanheiras” no GPS, talvez não a encontre, mas esta região é o miolo da Praia da Costa, um dos bairros mais nobres do Espírito Santo. Para se ter uma ideia, o local passou por um crescimento de 134,53% de valorização imobiliária entre 2012 e 2022, conforme dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES).

Um dos reflexos desse prestígio é que, todo sábado, existe uma tradição: a famosa feirinha orgânica da Praia da Costa. Ela começa a partir das 5h da manhã e os agricultores de diversas regiões do ES, como Iconha, Marechal Floriano e Santa Maria de Jetibá, recebem famílias que querem começar o final de semana com tranquilidade.

Aliás, ao longo dos anos, a feira tornou-se um ponto de encontro de amigos, um lugar de comer o tradicional pastel com caldo de cana e de curtir artesanatos locais e música ao vivo.

Por esses e outros motivos é uma região ainda muito procurada para se viver, principalmente por causa da proximidade com a praia, ideal para uma rotina de prática de esportes na areia e no mar, como futevôlei, canoa havaiana, pedal, corrida, natação em águas abertas, beach tennis, etc.

A engenheira da Javé Construtora, Mariana Brunelli, que mora na região desde criança, conta que o amor pelo Parque das Castanheiras é tão grande que, mesmo depois de se casar e sair da casa dos pais, continuou morando no mesmo bairro, na mesma rua.

“Atualmente, o bairro continua com moradores antigos, que não abrem mão de permanecerem na região, mas também é possível encontrar casais jovens que procuram tranquilidade para criar a família”, analisa.

Para ela, isso pode ser explicado pela existência de uma escola privada tradicional na região e pela segurança do bairro. “No final do Parque, fica a rua que popularmente conhecemos como ‘do exército’, na qual é possível ver vigílias acontecendo”, pontua.

Saiba por que o Parque das Castanheiras ainda tem relevância no mercado imobiliário:

01 Vida noturna Não é exagero dizer que a região tem uma vida noturna própria. Ao percorrer as ruas do Parque das Castanheiras, é possível esbarrar em opções variadas de bares e restaurantes, desde comidas de botecos até a alta gastronomia. 02 Serviços e conveniência “Também é uma área que conta com diversas padarias e cafés, além de academias, escolas, farmácias, supermercados, lojas de conveniências, bancos e até clubes de corrida. Por isso, hoje, o Parque das Castanheiras é uma referência em Vila Velha”, defende Brunelli. 03 Natureza A região também possui ruas arborizadas e não asfaltadas. “São pavimentos intertravados, o que limita a velocidade, dando prioridade para a passagem de bikes e pedestres”, comenta Brunelli. Além disso, as praias da Sereia, Secreta e do Bananal, o Morro do Moreno, o Farol de Santa Luzia e o Convento da Penha são pertos o suficiente para os moradores irem a pé. 04 Ações sociais Não é raro ver ações sociais no bairro, como feiras de adoção de pets, campanhas de doação de alimentos e de roupas, distribuição de sacolas plásticas para coleta de lixo, plantação de mudas e pintura de ruas na época de jogos da Copa do Mundo, conforme lembra a engenheira. 05 Novos empreendimentos estão por vir A Javé Construtora informou que vai lançar três empreendimentos no local, sendo dois deles ainda nos próximos seis meses.

Além disso, a empresa está planejando retomar obras abandonadas por outras construtoras na região, valorizando ainda mais todo o seu entorno.

Javé Construtora