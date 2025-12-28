Viana, Samu e Justiça Federal: mais de 37 mil vagas abertas em concursos e seleções

A semana é mais curta por conta do feriado de ano-novo, mas está repleta de oportunidades em concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Ao todo, 228 editais publicados somam mais de 37 mil vagas, entre efetivas e temporárias. Os salários podem chegar a R$ 47 mil.

Os aprovados vão atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viana seguem abertas até o dia 5 de janeiro. São 487 vagas, distribuídas por cargos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Espírito Santo (Samu-ES) anunciou a abertura de inscrições para um novo processo seletivo com o objetivo de formar cadastro de reserva para o cargo de técnico em enfermagem socorrista. A jornada de trabalho será de 180 horas mensais, com remuneração de R$ 2.243,26, além de R$ 477,19 referentes ao complemento do piso salarial. Os interessados podem se inscrever até 31 de dezembro.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, lançou edital com 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos em atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro.

Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras ) está com inscrições abertas para o concurso que oferece 930 vagas para cargos de nível superior. Os profissionais contratados terão carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 11.680,78. O prazo para se inscrever vai até 2 de janeiro de 2026.