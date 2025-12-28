Viana, Samu e Justiça Federal: mais de 37 mil vagas abertas em concursos e seleções

A semana é mais curta por conta do feriado de ano-novo, mas está repleta de oportunidades em concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Ao todo, 228 editais publicados somam mais de 37 mil vagas, entre efetivas e temporárias. Os salários podem chegar a R$ 47 mil.
Os aprovados vão atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viana seguem abertas até o dia 5 de janeiro. São 487 vagas, distribuídas por cargos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Espírito Santo (Samu-ES) anunciou a abertura de inscrições para um novo processo seletivo com o objetivo de formar cadastro de reserva para o cargo de técnico em enfermagem socorrista. A jornada de trabalho será de 180 horas mensais, com remuneração de R$ 2.243,26, além de R$ 477,19 referentes ao complemento do piso salarial. Os interessados podem se inscrever até 31 de dezembro.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, lançou edital com 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos em atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro.
A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) está com inscrições abertas para o concurso que oferece 930 vagas para cargos de nível superior. Os profissionais contratados terão carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 11.680,78. O prazo para se inscrever vai até 2 de janeiro de 2026.
Há ainda 124 vagas no processo seletivo simplificado da Prefeitura de Linhares. As oportunidades são para professores de diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissional de apoio escolar e agentes de serviços gerais. A remuneração mensal varia de R$ 1.518,00 a R$ 3.042,36, com carga horária de 25 a 40 horas semanais. O prazo segue até as 18h do dia 5 de janeiro de 2026.