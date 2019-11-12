Viana inscreve até esta quarta para 130 vagas de jovem aprendiz

O município de Viana está com inscrições abertas para as 130 vagas de adolescente aprendiz pelo Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense, o Gerar. Os atendimentos aos candidatos interessados serão realizados até esta quarta-feira (13), no Ginásio José Ribeiro Corrêa, em Vila Bethânia, a partir das 8 horas da manhã.

Para concorrer a uma das vagas, o jovem precisa ser morador de Viana, cursar o ensino fundamental II (6º ao 9 ano) ou ensino médio 1º ou 2º ano), atender aos critérios do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou Bolsa Família, além de apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, com distribuição de senhas de 8 às 17 horas.