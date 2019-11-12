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Primeiro emprego

Viana inscreve até esta quarta para 130 vagas de jovem aprendiz

As oportunidades são para trabalhos nas áreas da indústria e transporte. Foco são adolescentes que moram no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 19:45

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 19:45

Jovens de Viana tem a chance do primeiro emprego" Crédito: Gabriel Jabur/Agência Senado
O município de Viana está com inscrições abertas para as 130 vagas de adolescente aprendiz pelo Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense, o Gerar. Os atendimentos aos candidatos interessados serão realizados até esta quarta-feira (13), no Ginásio José Ribeiro Corrêa, em Vila Bethânia, a partir das 8 horas da manhã.
As vagas são para as áreas da indústria e transporte e o foco são adolescentes de 14 a 17 anos. Por meio do Programa Gerar, a Prefeitura de Viana vai selecionar, treinar e encaminhar os candidatos para análise por parte das empresas parceiras do município.

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Para concorrer a uma das vagas, o jovem precisa ser morador de Viana, cursar o ensino fundamental II (6º ao 9 ano) ou ensino médio 1º ou 2º ano), atender aos critérios do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou Bolsa Família, além de apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, com distribuição de senhas de 8 às 17 horas.
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