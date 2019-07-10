Viana abre 450 bolsas de estudos para ensino superior

Home
Benefício será concedido ára cursos de graduação e cursos superiores de tecnologia

Com informações da Prefeitura de Viana

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 18:33

 Publicado em 10 de julho de 2019

Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana, por meio do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar), vai abrir inscrições para 450 vagas para bolsas parciais de estudos em cursos de graduação e cursos superiores de tecnologia.

Os interessados podem se inscrever no período de 17 a 19 de julho, das 8h às 17 horas, no Teatro Municipal de Viana, em Viana Sede.

De acordo com a prefeitura, as bolsas são para os cursos de Pedagogia, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Biomedicina, Comércio Exterior, Direito, Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais.

No dia 17, poderão se inscrever os servidores públicos municipais de Viana, funcionários das empresas conveniadas e pessoas com deficiência (PCD). Já nos dias 18 e 19, as inscrições serão abertas para os munícipes em geral.

Para os cursos de Pedagogia e Psicologia oferecidos na Faculdade Europeia de Vitória (FAEV), em Itacibá, haverá bolsa parcial com redução do valor da mensalidade de 57,53% no curso de graduação em Pedagogia e 72,79% no curso de graduação em Psicologia.

Já na Sociedade Educacional de Viana (SEV) – FESAV, os candidatos selecionados serão contemplados com bolsa (parcial) de estudos, que consistirá na redução de 61,4% nos cursos de graduação em Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis.

E na Associação de Ensino Integrado e organizado Universitário – Faculdade PIO XII, em Campo Grande, os candidatos ingressantes nos semestres 2019/2 e 2020/1 terão redução de 53% no curso de graduação em Biomedicina e redução de 45% nos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito e nos cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais.

Já os ingressantes no semestre 2019/2 terão redução de 30% no curso Biomedicina e redução de 20% nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito e nos cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais. O edital com todas as informações sobre as bolsas será divulgado nesta terça-feira (09). Já o resultado do edital será publicado no diário oficial no dia 25 de julho.

