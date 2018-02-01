Veja o que estudar para o concurso da Polícia Civil

Policiais civis durante trabalho: há vagas para perito, médico legista e investigador Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Civil do Espírito Santo vai abrir concurso público para preencher 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Hartung.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, as oportunidades são para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Para as demais oportunidades, a exigência é ter o nível superior.

Segundo André Garcia, as vagas estão previstas para a Grande Vitória e interior do Estado. Em até 30 dias, a Polícia Civil vai concluir a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e, a partir daí, o edital será lançado, disse.

O processo para a contratação da empresa começou em novembro, com o chamamento público, e as interessadas tiveram 15 dias para enviarem suas propostas. A expectativa é de que os aprovados tomem posse ainda este ano. Essas contratações estão previstas no orçamento estadual deste ano, afirma Garcia.

O QUE ESTUDAR?

Os candidatos interessados no concurso da PC devem começar a estudar pelas matérias que, normalmente, são exigidas em todos as seleções, como Português, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Administrativo e Direito Constitucional. A orientação é da diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner. Ela ressalta que é preciso observar o conteúdo programático do último concurso para o cargo escolhido, que foi realizado em 2013, pela organizadora Funcab.

Quando o concurseiro já se encontra seguro quanto às matérias básicas, deverá começar a investir em Direito Penal, Direito Processual penal e Legislação Penal Especial. Também é comum a exigência de conhecimentos de Direitos Humanos, diz.

DICAS

Início estudo

De acordo com a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, para aqueles que ainda não iniciaram, deve ser pelas matérias que, normalmente, são exigidas em todos os concursos, tais como português, raciocínio lógico, informática, direito administrativo e direito constitucional, observando o conteúdo programático do último concurso para o cargo escolhido, que foi realizado em 2013, pela organizadora Funcab.

Quem já estuda

Ivone Golder ressalta ainda que quando o concurseiro já se encontrar seguro quanto às matérias básicas, deverá começar a investir em direito penal, direito processual penal e em legislação penal especial.

Edital anterior

A coordenadora pedagógica da Damásio Educacional, Suelen Rodrigues, afirma que há tempo para se preparar para o certame. O ponto de partida deve ser o edital do concurso anterior. Depois que o documento for publicado, será necessário adequar o conteúdo, diz.

Banca

Suelen Rodrigues afirma que, quando o nome da banca for anunciado, o candidato deve conhecer o estilo de prova.

Português

Estudar português deve ser feito com cautela, pois o candidato precisará interpretar todo o texto da prova.

ÚLTIMO CONCURSO

O último concurso da PC foi em 2013, com oferta de 113 vagas em diversos cargos de nível superior. Os salários variaram entre R$ 4.697,76 e R$ 9.245,15. A Sesp informou que, em 2017, foram nomeados 131 aprovados, dos quais 74 estão finalizando o treinamento da Academia de Polícia e, os demais, já estão atuando.

O edital de abertura do certame da Polícia Militar está previsto para ser publicado neste mês. As provas objetivas estão previstas para maio. Ao todo, serão 437 vagas. Para a PM, serão 310, como soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (dez). Para bombeiros, são 120 soldados e sete oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. É necessário nível médio, com exceção de oficiais médicos, que exigem nível superior.

Escrivão de polícia

Vagas: 20

Salário: de R$ 4.860,80

Perito oficial criminal

Vagas: 50

Salário: R$ 4.860,80

Psicólogo

Vagas: 4

Salário: R$ 4.860,80

Médico legista

Vagas: 15

Salário: R$ 4.860,80

Auxiliar de perícia médico legal

Vagas: 20

Salário: R$ 3.449,60

Investigador de polícia

Vagas: 60

Salário: R$ 4.860,80

Assistente social

Vagas: 4