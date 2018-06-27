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Vagas para motorista na Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

Remuneração do cargo é de R$ 1,5 mil, para 44 horas semanais; inscrições de 28 de junho a 12 de julho

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 18:40
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu vagas para motorista Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de motoristas. A remuneração é de R$ 1.581,86, para carga horária de 44 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas de 28 de junho de 2018 a 12 de julho de 2018, na sede da prefeitura, que fica na Avenida. Evandi Américo Comarela, 385, bairro Esplanada, Venda Nova do Imigrante. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 5º andar, das 8 às 16 horas.
Para participar do processo seletivo é necessário ter os anos iniciais do ensino fundamental e carteira de habilitação D.
A seleção terá validade de até dois anos, a contar da data de sua publicação.

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