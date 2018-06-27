Vagas para motorista na Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu vagas para motorista Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de motoristas. A remuneração é de R$ 1.581,86, para carga horária de 44 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas de 28 de junho de 2018 a 12 de julho de 2018, na sede da prefeitura, que fica na Avenida. Evandi Américo Comarela, 385, bairro Esplanada, Venda Nova do Imigrante. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 5º andar, das 8 às 16 horas.

Para participar do processo seletivo é necessário ter os anos iniciais do ensino fundamental e carteira de habilitação D.