Ufes abre processo seletivo para residência em várias áreas

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) publicou nesta quarta-feira (18) o edital de abertura da seleção pública para para Residência Multiprofissional em Saúde e Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária. São 21 vagas.
Para participar, é necessário ter graduação na área que for disputar. A duração da residência é de dois anos.
Conforme a Portaria Interministerial no 3, de 16 de Março de 2016, a bolsa trabalho é de R$ 3.330,43.
As inscrições podem ser feitas de 22 de agosto de 2018 a 22 de novembro de 2018, no endereço eletrônico www.residenciamultiprofissional.ufes.br. A taxa é de R$ 250,00.
A seleção contará com provas objetivas serão aplicadas em Vitória, no dia 9 de dezembro de 2018. Já a segunda etapa, a análise de currículo, será realizada de 28 a 30 de janeiro de 2019.
CONFIRA AS ÁREAS
Área de Concentração Multiprofissional: Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente.
Enfermagem: 2
Farmácia: 2
Fisioterapia: 2
Fonoaudiologia: 2
Nutrição: 2
Odontologia: 2
Psicologia: 2
Serviço Social: 2
Terapia Ocupacional: 2
Área de Concentração Uniprofissional: Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - Cirurgia Clínica de animais de Companhia
Medicina Veterinária: 1
Área de Concentração Uniprofissional: Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - Clínica Médica de animais de Companhia
Medicina Veterinária: 1
Área de Concentração Uniprofissional: Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - Patologia Clínica
Medicina Veterinária: 1