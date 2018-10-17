Ufes abre processo seletivo para residência em várias áreas

Ufes divulgou edital de residência para diversas áreas Crédito: Facebook / Ufes

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) publicou nesta quarta-feira (18) o edital de abertura da seleção pública para para Residência Multiprofissional em Saúde e Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária. São 21 vagas.

Para participar, é necessário ter graduação na área que for disputar. A duração da residência é de dois anos.

Conforme a Portaria Interministerial no 3, de 16 de Março de 2016, a bolsa trabalho é de R$ 3.330,43.

As inscrições podem ser feitas de 22 de agosto de 2018 a 22 de novembro de 2018, no endereço eletrônico www.residenciamultiprofissional.ufes.br . A taxa é de R$ 250,00.

A seleção contará com provas objetivas serão aplicadas em Vitória, no dia 9 de dezembro de 2018. Já a segunda etapa, a análise de currículo, será realizada de 28 a 30 de janeiro de 2019.

CONFIRA AS ÁREAS

Área de Concentração Multiprofissional: Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente.

Enfermagem: 2

Farmácia: 2

Fisioterapia: 2

Fonoaudiologia: 2

Nutrição: 2

Odontologia: 2

Psicologia: 2

Serviço Social: 2

Terapia Ocupacional: 2

Área de Concentração Uniprofissional: Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - Cirurgia Clínica de animais de Companhia

Medicina Veterinária: 1

Área de Concentração Uniprofissional: Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - Clínica Médica de animais de Companhia

Medicina Veterinária: 1

Área de Concentração Uniprofissional: Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - Patologia Clínica

Medicina Veterinária: 1