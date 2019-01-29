TCU deve lançar novo concurso com salário de até R$ 21 mil

TCU tem previsão de abrir concurso este ano Crédito: Divulgação

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público em 2019. O Tribunal de Contas da União (TCU) deve abrir novo concurso público para a contratar profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 21 mil.

Os detalhes do certame ainda não foram divulgados, entretanto o novo processo seletivo do órgão conta com previsão na Lei Orçamentária Anual de 2019, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 16 de janeiro. De acordo com o documento, deverão ser preenchidas 20 vagas no decorrer do ano.

Somente após a autorização por parte do governo poderá ser confirmado para quais carreiras as vagas serão destinadas. A expectativa é que as oportunidades sejam destinadas a técnicos ou auditores.

A validade do concurso de técnico federal de controle externo será encerrado no dia 2 de dezembro deste ano. Já para auditor federal de controle externo não há concurso em validade desde 1º de dezembro de 2017.

Your browser does not support the audio element. TCU deve lançar novo concurso com salário de até 21 mil reais

O cargo de técnico exige que o candidato tenha o ensino médio, com remuneração inicial de R$ 12.697,54. Já a exigência para a função de auditor é ter formação de nível superior em qualquer área, com inicial de R$ 21.947,82. A carga horária para as duas funções é de 40 horas semanais.

Os servidores do TCU recebem ainda outros benefícios como auxílio pré-escola de R$ 791,58, auxílio alimentação de R$ 1.011,04 e assistência médica de R$ 174,48, além de auxílio-transporte.