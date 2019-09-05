Suzano abre oportunidades de estágio no ES

As inscrições vão até o dia 6 de outubro de 2019, no site. A previsão de início das atividades é janeiro de 2020.

Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado em qualquer curso superior e ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Entre os benefícios, o programa oferece bolsa-auxílio, plano de desenvolvimento diferenciado, carga horária flexível, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou ônibus fretado, reconhecimento por mérito, entre outros.