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Jovens talentos

Suzano abre oportunidades de estágio no ES

Programa de Estágio 2020 oferece vagas em cinco Estados; inscrições seguem até 6 de outubro
Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

05 set 2019 às 13:29

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 13:29

Unidade da Fibria, em Aracruz Crédito: Fibria
A Suzano, empresa que nasceu da fusão da Suzano com a Fibria, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2020. As vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Imperatriz e São Luís (MA), Mucuri e Nova Viçosa (BA), Três Lagoas (MS) e Itapetininga, Jacareí, Limeira, Suzano e São Paulo (SP).
> Suzano abre programa de trainee com vagas para o ES
As inscrições vão até o dia 6 de outubro de 2019, no site www.atsglobe.com. A previsão de início das atividades é janeiro de 2020.
Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado em qualquer curso superior e ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Entre os benefícios, o programa oferece bolsa-auxílio, plano de desenvolvimento diferenciado, carga horária flexível, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou ônibus fretado, reconhecimento por mérito, entre outros.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
 
 

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