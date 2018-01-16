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Provas em abril

STJ abre concurso público com salários de R$ 6 mil a R$ 11 mil

As chances são de nível médio e superior

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 16:39
Sede do Superior Tribunal de Justiça Crédito: Reprodução internet
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou nesta terça-feira (16) o edital de abertura do concurso público. São cinco vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para técnicos e analistas judiciários e os salário são de R$ 6.708,53 a R$ 11.006,82, respectivamente.
Para os cargos de nível superior, há chances para às áreas administrativa (para qualquer curso), judiciária (para formados em direito), biblioteconomia, fisioterapia, odontologia (odontopediatria e periodontia), psicologia e oficial de justiça avaliador federal (também para formados em direito). As cinco vagas imediatas são somente para o cargo de analista judiciário, da área judiciária.
Já quem tem nível médio dispõe das áreas administrativa, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, suporte técnico e telecomunicações e eletricidade.
As inscrições poderão ser feitas de 26 de janeiro a 19 de fevereiro, pelo site
www.cespe.unb.br
. As taxas vão de R$ 70 a R$ 85.
O concurso contará com provas objetivas e discursivas para todos os postos em 8 de abril.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O último concurso do STJ ocorreu em 2015. Na época, foram 65 oportunidades para candidatos com níveis médio e superior, além formação de cadastro reserva. Os salários foram de R$ 8.803,97, para nível superior, e R$ 5.365,92, para médio. O Cebraspe também foi a banca organizadora, que contabilizou 71.418 candidatos inscritos.
 

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