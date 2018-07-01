Sine de Vitória passa a operar em novo endereço

Sine de Vitória foi transferido para a Casa do Cidadão, em Itararé Crédito: Marcos Fernadez/Arquivo

A Agência Municipal do Trabalhador (Sine) de Vitória passa a funcionar em novo endereço a partir de terça-feira (3). Atualmente sediado em Bento Ferreira, o espaço foi transferido para o Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, em Itararé.

Segundo o gerente de Encaminhamento ao Mercado, Robson Brandão Neves, a mudança vai oferecer mais conforto e comodidade ao trabalhador que procura uma vaga de emprego ou orientação sobre o mercado de trabalho.

"O novo espaço facilita a mobilidade das pessoas que procuram o Sine, já que o endereço da Casa do Cidadão é bem conhecido na cidade. Além disso, o prédio possui acessibilidade para aqueles que têm alguma dificuldade física", explicou.

SERVIÇOS

A secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Nara Borgo, reforçou que a população que precisa do Sine vai poder também ter acesso aos outros serviços que já funcionam na Casa do Cidadão, como emissão de Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e outros documentos.

"A Casa do Cidadão é onde o munícipe encontra uma rede de serviços de cidadania. Com o Sine funcionando aqui, essa integração vai ser ampliada, permitindo que o trabalhador consiga resolver suas necessidades em um único lugar. Esse é o compromisso da gestão, de proporcionar mais agilidade e facilidade para quem busca nossos serviços".

FUNCIONAMENTO