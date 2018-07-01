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TRABALHO

Sine de Vitória passa a operar em novo endereço

Agência Municipal do Trabalhador de Vitória foi transferido para Casa do Cidadão, em Itararé

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 16:10
Sine de Vitória foi transferido para a Casa do Cidadão, em Itararé Crédito: Marcos Fernadez/Arquivo
A Agência Municipal do Trabalhador (Sine) de Vitória passa a funcionar em novo endereço a partir de terça-feira (3). Atualmente sediado em Bento Ferreira, o espaço foi transferido para o Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, em Itararé.
Segundo o gerente de Encaminhamento ao Mercado, Robson Brandão Neves, a mudança vai oferecer mais conforto e comodidade ao trabalhador que procura uma vaga de emprego ou orientação sobre o mercado de trabalho.
"O novo espaço facilita a mobilidade das pessoas que procuram o Sine, já que o endereço da Casa do Cidadão é bem conhecido na cidade. Além disso, o prédio possui acessibilidade para aqueles que têm alguma dificuldade física", explicou.
SERVIÇOS
A secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Nara Borgo, reforçou que a população que precisa do Sine vai poder também ter acesso aos outros serviços que já funcionam na Casa do Cidadão, como emissão de Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e outros documentos.
"A Casa do Cidadão é onde o munícipe encontra uma rede de serviços de cidadania. Com o Sine funcionando aqui, essa integração vai ser ampliada, permitindo que o trabalhador consiga resolver suas necessidades em um único lugar. Esse é o compromisso da gestão, de proporcionar mais agilidade e facilidade para quem busca nossos serviços".
FUNCIONAMENTO
A Agência Municipal do Trabalhador vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, assim como já era no antigo espaço. Já os demais serviços da Casa do Cidadão mantêm seu horário de funcionamento: das 12 às 19 horas

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