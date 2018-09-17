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Carteira assinada

Sine de Linhares começa a semana com mais de 200 vagas de emprego

Há oportunidades para os ramos de alimentação e moveleiro e também para trabalhar em supermercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 15:15

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 15:15

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet
Boas oportunidades para quem mora no Norte do Estado. O Sine de Linhares começa a semana com 224 vagas para quem quer ter emprego com carteira assinada. As oportunidades são para trabalhar em supermercado, rede de restaurante ou no polo moveleiro, entre outras chances.
Os interessados devem procurar a agência do Sine para fazer o cadastro. A unidade fica ao lado da antiga biblioteca municipal, no centro da cidade. É necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. O Sine funciona das 8 às 17 horas.
De acordo com informações do Sine, o candidatos precisa ficar atento quanto a documentação. É muito importante que os documentos estejam em dia, pois muitos trabalhadores são eliminados das seleções porque não têm a escolaridade exigida ou o certificado de reservista, por exemplo.
A agência seleciona os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. O telefone para contato é o 3371-3476.
CONFIRA AS VAGAS
Administrador de campo (1)
Ajudante de entrega (4)
Analista Contábil (1)
Armazenista (2)
Armazenista de perecíveis (4)
Atendente de açougue (2)
Atendente de confeitaria (6)
Auxiliar de Almoxarifado (1)
Auxiliar de dentista (1)
Auxiliar de estoque (10)
Auxiliar de limpeza para pessoas com deficiência (4)
Auxiliar de produção (2)
Barista (1)
Chapeiro de lanchonete (3)
Confeiteiro (4)
Conferente (1)
Contínuo (1)
Costureira de Máquinas Industriais (10)
Consultor de vendas (1)
Eletricista Automotivo (1)
Embalador (36)
Esteticista (1)
Farmacêutico (1)
Faturista (1)
Forneiro (4)
Garçom (5)
Mecânico automotivo linha diesel (1)
Mecânico de Mercedes (1)
Mecânico de trator de pneu (1)
Menor aprendiz (10)
Montador de pizza (2)
Motorista (2)
Nutricionista (1)
Operador de Carne (12)
Operador de equipamentos móveis (2)
Padeiro (3)
Pedreiro (15)
Recepcionista de depósito (2)
Recepcionista atendimento (1)
Repositor de laticínios (6)
Repositor de hortifrúti (22)
Resgatista (2)
Soldador MIG (10)
Supervisor de expedição (1)
Técnico agrícola (1)
Técnico de eletrônica (1)
Técnico de informática (1)
Técnico em nutrição (1)
Zelador (4)
 

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