Home
>
Concursos e Empregos
>
Shopping de Cariacica vai abrir 220 vagas de emprego

Shopping de Cariacica vai abrir 220 vagas de emprego

Oportunidades serão geradas a partir do início de operação de 12 lojas, restaurante e padaria no local, nos próximos meses

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 22:16

 - Atualizado há 6 anos

Shopping Moxuara terá 220 vagas de emprego nos próximos meses Crédito: Valentina Burzlaff/Divulgação

Com novas lojas sendo abertas nos próximos meses, um shopping em Cariacica deve abrir 220 vagas de empregos. Atualmente, o empreendimento já emprega cerca de 3 mil pessoas diretamente. Para o segundo semestre deste ano, a expectativa é que sejam geradas mais oportunidades diretas e indiretas, com 12 inaugurações no local.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> Novos supermercados vão abrir 1.650 vagas de emprego no ES

O Shopping Moxuara, que recentemente completou 5 anos, deverá contar nos próximos meses com novo restaurante, padaria e lojas de diversos segmentos, entre eles calçados e eletroeletrônicos.  Ainda não há detalhe de quais serão os tipos de postos de trabalho a ser abertos.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

Por mês, 700 mil clientes passam pelo shopping, que entre as inaugurações recentes tem o Ok Superatacado. "Nosso objetivo é abrir o leque de opções de lojas para atender por completo o entorno, abraçando operações incomuns para um shopping, como material de construção, por exemplo", salienta Roland.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais