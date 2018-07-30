Semana começa com 285 vagas de emprego na Grande Vitória

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

A semana começa com 285 vagas de emprego nas agências da Grande Vitória. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para quem tem ou não experiência.

Para fazer o cadastro, é preciso levar os documentos pessoais. Os candidatos que atenderem todos os requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para entrevista.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador tem 157 oportunidades de trabalho, sendo 73 para ampla concorrência e 86 para pessoas com deficiência. Há chances para recepcionista, técnico de enfermagem, motoboy, auxiliar de vendas, entre outros cargos. Além das vagas de trabalho, no local é possível realizar cadastros para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Já no Sine de Vila Velha são 70 oportunidades. A maior oferta é para o cargo de atendente de telemarketing, com 50 chances. Há ainda 10 vagas para empregado doméstico diarista.

Na Serra, o Sine conta com 36 vagas nesta segunda-feira (30). As chances são para cargos como analista de rede, auxiliar de limpeza, torneiro mecânico, vendedor porta a porta, entre outras.

A Agência de Empregos de Viana começa a semana com cinco vagas para cargos de oficial de manutenção predial, operador de pá mecânica, armador de ferragens, ajudante de produção e operador de máquinas. Todas as funções exigem que os profissionais tenham experiência.

Na Agência do Trabalhador de Vitória são 17 vagas, das quais 15 para agente de microcrédito.

DE OLHO NAS VAGAS

AGÊNCIA DE EMPREGO DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Ajudante de entrega (5), ajudante de mecânico (1), ajudante de motorista (1), ajudante de pintura veicular de grande porte (2), analista de rede (1), auxiliar de corte (2), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de vendas (3), capoteiro (2), comprador (1), costureira (3), eletricista (1), eletricista automotivo (1), estágio de administração (1), estágio de educação física (1), estágio de engenharia civil (2), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), lubrificador - manutenção (1), motoboy (1), motorista (5), motorista carreteiro (10), operador de telemarketing ativo (10), promotor de vendas (1), recepcionista (2), salgadeira (1), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (1), técnico de manutenção e instalação de rede (1) e vendedor de autopeças (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Agente de atendimento (5), ajudante (2), assistente de atendimento (1), auxiliar (6), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de montador de elevador cremalheira (1), cobrador (1), embalador (2), frentista (1), montador de elevador cremalheira (1), motorista carreteiro (1), operador de estoque (2), operador de máquina de sorvete (2), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo de caminhão (1), repositor (1) e representante de atendimento (50).

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro, Vila Velha

Vagas: Atendente de telemarketing (50), auxiliar em saúde bucal (1), chefe de serviço de limpeza (2), empregado doméstico diarista (10), manicure (2), técnico de enfermagem (4) e vendedor no comércio de mercadorias (1).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Vendedor porta a porta (15), torneiro mecânico (1), auxiliar de limpeza (1), operador de ponta fresa CNC (3), agente de microcrédito (5), acabador de granito (4), operador de balancim (2), analista de rede (1), motorista de caminhão guincho pesado com munk (3) e suporte técnico (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, ao lado dos Correios, em Viana Sede.

Vagas: Oficial de manutenção predial (1), operador de pá mecânica (1), armador de ferragens (1), ajudante de produção (1) e operador de máquinas (1). Experiência Máquinas de Sopro comprovada em carteira

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Centro de Cidadania Zumbi dos Palmares - Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória.