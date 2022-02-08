Sedu divulga resultado dos pedidos de isenção para concurso

Sedu contrata profissionais para atuar na rede estadual de ensino Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo Sedu ) divulgou nesta terça-feira (8) o resultado da análise dos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso público para professores, pedagogos e agentes de suporte educacional. São 1.500 vagas.

Os candidatos que solicitaram o benefício podem fazer a consulta, por meio de acesso pessoal (com login e senha) no site da Fundação Carlos Chagas , responsável pela seleção.

Quem teve seu pedido aceito está com a inscrição validada. Já aqueles que tiveram o requerimento negado podem entrar com recurso até esta terça-feira, como determina o cronograma do certame.

A Fundação Carlos Chagas vai analisar todos os pedidos de revisão e a listagem das solicitações deferidas e indeferidas será divulgada no dia 14 de fevereiro na página da instituição. O prazo para pagamento da taxa vai até 18 de fevereiro, último dia de inscrição.

SOBRE O CONCURSO

A taxa de participação dos professores e pedagogos é de R$ 81,25 e para os agentes de R$ 66,25. São 800 oportunidades para professores, 100 para pedagogos e 600 para agentes de suporte educacional.

Os candidatos ao cargo de agente de suporte educacional precisa ter o ensino médio, enquanto que para professores e pedagogos a exigência é ter nível superior.

As oportunidades foram distribuídas da seguinte maneira:

Professor B - Arte (65)

Professor B - Biologia/Ciências (83)

Professor B - Educação Física (25)

Professor B - Filosofia (5)

Professor B - Física (25)

Professor B - Geografia (60)

Professor B - História (50)

Professor B - Língua Inglesa (26)

Professor B - Língua Portuguesa (206)

Professor B - Matemática (232)

Professor B - Química (18)

Professor B – Sociologia (5)

Professor P - Pedagogo (100)

Agente de suporte educacional (600)

O subsídio para os professores é de R$ 2.700 para portador de curso de licenciatura plena ou Programa Especial de Formação Pedagógica; R$ 2.835 para quem tem pós-graduação; R$ 3.685,50 para os profissionais que tenham mestrado; e R$ 4.975,43 para os com doutorado. Já a remuneração do agente de suporte educacional é de R$ 1.889,72.

A carga horária dos docentes é de 25 horas semanais, mas mediante complementação pode chegar a 35 ou 40 horas, conforme necessidade da Sedu. Os agentes terão jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A seleção será composta por duas fase. Na primeira, haverá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa contará com avaliação de títulos, de caráter classificatório, exclusivamente para os cargos de professor P (pedagogo) e professor B.

As provas objetivas e discursiva serão realizadas nas cidades de Vitória, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha, conforme opção de município indicado pelo candidato no momento da inscrição.

Os testes estão previstos para serem aplicados no dia 27 de março. No período da manhã, farão as provas os candidatos ao cargo de agente de suporte educacional e a tarde será a vez dos inscritos para as funções de professores e pedagogos.