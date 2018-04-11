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Auxiliar de secretaria

Sedu anuncia a contratação de 600 profissionais de nível médio

Carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 1.179,00.

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 20:13
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai contratar 600 auxiliares de secretaria escolar. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pelo secretário titular da pasta, Haroldo Rocha. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio, mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas.
A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 1.179,00. As regras do processo seletivo serão publicadas no Diário Oficial. Os selecionados vão assinar contrato temporário. Além da oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
As inscrições poderão ser feitas ,exclusivamente, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas desta sexta-feira (13) até as 17 horas do dia 20 de abril.
A seleção será feita por meio de duas etapas. Na primeira, haverá inscrição e declaração de títulos (de caráter classificatório), enquanto que a segunda fase contará com chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho (de caráter eliminatório).
Atualmente, 2.231 auxiliares de secretaria escolar atuam na rede pública estadual e passaram por avaliação.
O auxiliar de secretaria escolar tem como função realizar atividades típicas do ambiente escolar, tais  como: matrícula de alunos, censo escolar, expedição de certificados, diplomas, históricos e outros documentos da vida escolar; efetuar atendimento ao público e realizar registros no sistema de Gestão Escolar, além de desempenhar outras atribuições de acordo com a sua unidade e a natureza de trabalho.

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