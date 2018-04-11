Sedu anuncia a contratação de 600 profissionais de nível médio

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai contratar 600 auxiliares de secretaria escolar. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pelo secretário titular da pasta, Haroldo Rocha. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio, mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas.

A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 1.179,00. As regras do processo seletivo serão publicadas no Diário Oficial. Os selecionados vão assinar contrato temporário. Além da oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas ,exclusivamente, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br , a partir das 10 horas desta sexta-feira (13) até as 17 horas do dia 20 de abril.

A seleção será feita por meio de duas etapas. Na primeira, haverá inscrição e declaração de títulos (de caráter classificatório), enquanto que a segunda fase contará com chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho (de caráter eliminatório).

Atualmente, 2.231 auxiliares de secretaria escolar atuam na rede pública estadual e passaram por avaliação.