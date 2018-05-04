Secretaria de Saúde abre seleção com salário que chega a R$ 9,6 mil

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (4) dois editais de abertura de processo seletivo simplificado. Há chances para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.109,18 a R$ 9.699,69.
As oportunidades são para para 117 cargos. Entre eles, 62 cargos para médicos de diferentes especialidades e áreas de atuação, 32 cargos para profissionais com outras formações de nível superior e um total de 23 cargos para pessoas com formação de nível médio e para profissionais com formação técnica em diferentes áreas.
Há chances para assistente social, médico, motorista, técnico em segurança do trabalho, terapeuta ocupacional, médico, entre outros. Alguns cargos exigem que os candidatos tenham experiência na área.
São dois editais. No primeiro, as chances são para cargos de níveis médio e superior, enquanto que no segundo é destinado a contratação de médicos. Nos dois casos, as oportunidades são para formação de cadastro de reserva. Os selecionados poderão trabalhar em todo o Estado.
O processo seletivo contará com três etapas: inscrição e classificação; comprovação de requisitos, experiência e qualificação profissional; e formalização do contrato.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59, do dia 13 de maio de 2018, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.
A validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogada.
CONFIRA OS CARGOS
NÍVEL SUPERIOR
ARQUITETO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ASSISTENTE SOCIAL I
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ASSISTENTE SOCIAL II
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ASSISTENTE SOCIAL (SESD)
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
BIÓLOGO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
CONTADOR
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ENFERMEIRO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (UTI ADULTO)
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (UTIN / UTIP)
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (PEDIATRIA)
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS)
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO PSIQUIATRIA (SESD)
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
ENGENHEIRO CIVIL - I
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ENGENHEIRO CIVIL - II
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
FARMACÊUTICO I
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
FARMACÊUTICO II
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
FARMACÊUTICO III
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
FARMACÊUTICO IV
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
FARMACÊUTICO V
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
FISIOTERAPEUTA
Salário: R$ 3.332,70
Carga horária: 30 horas semanais
FONOAUDIOLOGO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
NUTRICIONISTA
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais.
ODONTÓLOGO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
ODONTO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
PSICOLOGO (SESD)
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
QUÍMICO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Salário: R$ 3.332,70
Carga horária: 30 horas semanais
VETERINÁRIO
Salário: R$ 4.443,60
Carga horária: 40 horas semanais
NÍVEIS MÉDIOS TÉCNICOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Salário: R$1.825,82
Carga horária: 40 horas semanais
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Salário: R$ 1.312,31
Carga horária: 40 horas semanais
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Salário: R$ 1.312,31
Carga horária: 40 horas semanais
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Salário: R$1.109,18
Carga horária: 40 horas semanais
MOTORISTA I (ADMINISTRATIVO)
Salário: R$ 1.825,82
Carga horária: 40 horas semanais
MOTORISTA II
Salário: R$ 1.825,82
Carga horária: 40 horas semanais
MOTORISTA III (VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA)
Salário: R$ 1.825,82
Carga horária: 40 horas semanais
TELEFONISTA
Salário: R$ 1.369,36
Carga horária: 30 horas semanais
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTI ADULTO)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTIN / UTIP)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PEDIATRIA)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (AGÊNCIA TRANSFUSIONAL)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSIQUIATRIA)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (HEMOTERAPIA)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESE
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO (ANATOMIA PATOLÓGICA)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO (HEMOTERAPIA)
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Salário: R$ 1.369,36
Carga horária: 24 horas semanais.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Salário: R$ 2.282,28
Carga horária: 40 horas semanais
MÉDICOS
MÉDICO ACUPUNTURA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ALERGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.125,00, R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ANESTESIOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ANGIOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CARDIOLOGIA I
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CARDIOLOGIA II
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CARDIOLOGIA III
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CIRURGIA GERAL
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CIRURGIA PLÁSTICA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CIRURGIA VASCULAR
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO CLÍNICA MÉDICA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO I
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO II
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO III
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO IV
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO V
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO DERMATOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ENDOSCOPIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ENDOCRINOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
SUBSÍDIO: R$ 4.125,00/4.950,00.
JORNADA DE TRABALHO: 20/24 horas semanais.
MÉDICO FAMÍLIA E COMUNIDADE
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO FISIATRIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO GASTROENTEROLOGIA I
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO GASTROENTEROLOGIA II
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO GERIATRIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO HOMEOPATIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO INFECTOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO INTENSIVISTA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO INTENSIVISTA NEONATOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO NEONATOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO DO TRABALHO
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO NEFROLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO NEUROLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO NEUROPEDIATRA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO OFTALMOLOGIA I
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO OFTALMOLOGIA II
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO OFTALMOLOGIA III
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA IV
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA V
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA VI
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ONCOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA I
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA II (CIRURGIA DE OMBRO)
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO PATOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO PEDIATRA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO PNEUMOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO PROCTOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO PSIQUIATRA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO PSIQUIATRIA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM III
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO REUMATOLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO SOCORRISTA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO UROLOGIA
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.
MÉDICO REGULADOR
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69
JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.