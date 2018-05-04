Secretaria de Saúde abre seleção com salário que chega a R$ 9,6 mil

Fachada da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (4) dois editais de abertura de processo seletivo simplificado. Há chances para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.109,18 a R$ 9.699,69.

As oportunidades são para para 117 cargos. Entre eles, 62 cargos para médicos de diferentes especialidades e áreas de atuação, 32 cargos para profissionais com outras formações de nível superior e um total de 23 cargos para pessoas com formação de nível médio e para profissionais com formação técnica em diferentes áreas.

Há chances para assistente social, médico, motorista, técnico em segurança do trabalho, terapeuta ocupacional, médico, entre outros. Alguns cargos exigem que os candidatos tenham experiência na área.

São dois editais. No primeiro, as chances são para cargos de níveis médio e superior, enquanto que no segundo é destinado a contratação de médicos. Nos dois casos, as oportunidades são para formação de cadastro de reserva. Os selecionados poderão trabalhar em todo o Estado.

O processo seletivo contará com três etapas: inscrição e classificação; comprovação de requisitos, experiência e qualificação profissional; e formalização do contrato.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59, do dia 13 de maio de 2018, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br

A validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogada.

CONFIRA OS CARGOS

NÍVEL SUPERIOR

ARQUITETO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ASSISTENTE SOCIAL I

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ASSISTENTE SOCIAL II

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ASSISTENTE SOCIAL (SESD)

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

BIÓLOGO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

CONTADOR

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ENFERMEIRO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (UTI ADULTO)

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (UTIN / UTIP)

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (PEDIATRIA)

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS)

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO PSIQUIATRIA (SESD)

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

ENGENHEIRO CIVIL - I

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ENGENHEIRO CIVIL - II

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

FARMACÊUTICO I

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

FARMACÊUTICO II

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

FARMACÊUTICO III

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

FARMACÊUTICO IV

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

FARMACÊUTICO V

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

FISIOTERAPEUTA

Salário: R$ 3.332,70

Carga horária: 30 horas semanais

FONOAUDIOLOGO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

NUTRICIONISTA

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais.

ODONTÓLOGO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

ODONTO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

PSICOLOGO (SESD)

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

QUÍMICO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Salário: R$ 3.332,70

Carga horária: 30 horas semanais

VETERINÁRIO

Salário: R$ 4.443,60

Carga horária: 40 horas semanais

NÍVEIS MÉDIOS TÉCNICOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Salário: R$1.825,82

Carga horária: 40 horas semanais

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Salário: R$ 1.312,31

Carga horária: 40 horas semanais

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Salário: R$ 1.312,31

Carga horária: 40 horas semanais

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Salário: R$1.109,18

Carga horária: 40 horas semanais

MOTORISTA I (ADMINISTRATIVO)

Salário: R$ 1.825,82

Carga horária: 40 horas semanais

MOTORISTA II

Salário: R$ 1.825,82

Carga horária: 40 horas semanais

MOTORISTA III (VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA)

Salário: R$ 1.825,82

Carga horária: 40 horas semanais

TELEFONISTA

Salário: R$ 1.369,36

Carga horária: 30 horas semanais

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTI ADULTO)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTIN / UTIP)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PEDIATRIA)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (AGÊNCIA TRANSFUSIONAL)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSIQUIATRIA)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (HEMOTERAPIA)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESE

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO (ANATOMIA PATOLÓGICA)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO (HEMOTERAPIA)

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Salário: R$ 1.369,36

Carga horária: 24 horas semanais.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Salário: R$ 2.282,28

Carga horária: 40 horas semanais

MÉDICOS

MÉDICO ACUPUNTURA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ALERGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.125,00, R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ANESTESIOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ANGIOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CARDIOLOGIA I

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CARDIOLOGIA II

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CARDIOLOGIA III

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CIRURGIA GERAL

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CIRURGIA PLÁSTICA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CIRURGIA VASCULAR

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO CLÍNICA MÉDICA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO I

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO II

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO III

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO IV

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO V

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO DERMATOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ENDOSCOPIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ENDOCRINOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA

SUBSÍDIO: R$ 4.125,00/4.950,00.

JORNADA DE TRABALHO: 20/24 horas semanais.

MÉDICO FAMÍLIA E COMUNIDADE

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO FISIATRIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO GASTROENTEROLOGIA I

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO GASTROENTEROLOGIA II

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO GERIATRIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO HOMEOPATIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO INFECTOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO INTENSIVISTA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO INTENSIVISTA NEONATOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO NEONATOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO DO TRABALHO

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO NEFROLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO NEUROLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO NEUROPEDIATRA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO OFTALMOLOGIA I

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO OFTALMOLOGIA II

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO OFTALMOLOGIA III

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA IV

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA V

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA VI

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ONCOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA I

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA II (CIRURGIA DE OMBRO)

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO PATOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO PEDIATRA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO PNEUMOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO PROCTOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO PSIQUIATRA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO PSIQUIATRIA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM III

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO REUMATOLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO SOCORRISTA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO UROLOGIA

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.

MÉDICO REGULADOR

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84; R$ 5.819,81; R$ 9.699,69

JORNADA DE TRABALHO: 20; 24 e 40 horas semanais, respectivamente, a critério da Administração.