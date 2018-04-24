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Secretaria da Fazenda cancela processo seletivo

Sefaz informou que vai abrir nova seleção até o final desta semana

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 12:57
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) cancelou o processo seletivo simplificado para técnico de nível superior lançado em março. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (24).
Na publicação, a Sefaz informa que considerou a identificação de um elevado número de inscrições não finalizadas e de inconsistências no armazenamento das informações e dos arquivos recepcionados pelo sistema eletrônico de inscrição e apuração do processo seletivo simplificado. A pasta diz ainda que observou na necessidade de readequação do
requisito de escolaridade exigido para o provimento do cargo, primando pelos princípios da isonomia e da transparência.
Por conta disso, a secretaria cancelou o processo seletivo para contratação, em regime de designação temporária. Ainda no Diário Oficial a Sefaz comunicou que vai abrir uma nova seleção com publicação prevista para o dia 27 de abril de 2018.
A seleção foi divulgada no dia 22 de março de 2018, com a previsão de contratar 14 profissionais, com cargos nas áreas de sistemas de informação ou computação. Os salários são de R$ 4.232,00 para 40h semanais.
As inscrições puderam ser feitas de 4 a 10 de abril e a seleção seria feito por meio de prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório.

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