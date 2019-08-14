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Jovens talentos

Samarco abre vagas para o Programa de Estágio

Oportunidades são para estudantes de níveis técnico e superior; aprovados poderão atuar em Mariana (MG) ou Anchieta (ES)

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 13:33

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

14 ago 2019 às 13:33
Planta industrial da Samarco, em Ubu Crédito: Fernando Madeira/arquivo
Estão abertas até esta quinta-feira, dia 15 de agosto, as inscrições para o Programa de Estágio da Samarco. A oferta é de 40 vagas de estágio para o escritório de Belo Horizonte, e para as unidades de Germano, em Mariana (MG), e de Ubu, em Anchieta (ES), sendo 34 para nível superior e seis para nível técnico.
> Aplicativo deve contratar 300 profissionais até 2020 no ES
Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As inscrições são gratuitas.O estágio terá a duração de 12 meses, com previsão de início em setembro de 2019.
Em Ubu, são 15 chances, das quais quatro para técnico e 11 para estudantes de nível superior. A bolsa para os alunos de curso superior é de R$ 1.097 e para os de nível técnico de R$ 745.
> Os cursos que pagam bolsa de estágio de até R$ 1,5 mil no ES
De acordo com a mineradora, para o nível técnico são oferecidas vagas nas áreas de Administração, Elétrica, Metalurgia, Mineração, Química e Segurança do Trabalho. Já para o nível superior as vagas são para Administração, Direito, Eletromecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicação e Tecnólogo em Recursos Humanos.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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