Samarco abre vagas para o Programa de Estágio

De acordo com a mineradora, para o nível técnico são oferecidas vagas nas áreas de Administração, Elétrica, Metalurgia, Mineração, Química e Segurança do Trabalho. Já para o nível superior as vagas são para Administração, Direito, Eletromecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicação e Tecnólogo em Recursos Humanos.