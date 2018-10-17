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Saem locais de provas do concurso público do MPU

Exames serão aplicados no dia 21 de outubro; seleção vai preencher 47 vagas imediatas em cargos de níveis médio e superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 16:27

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 16:27

Sede do Ministério Público da União Crédito: Divulgação
O Ministério Público da União (MPU) divulgou os locais de prova do concurso público que visa a contratar servidores de níveis médio e superior.
A consulta pode ser feita de maneira individual, pelo site www.cespe.unb.br.
Os exames serão aplicados no próximo domingo, 21 de outubro, em dois horários. Pela manhã (8H), os testes serão para os inscritos no cargo de analista, quanto que na parte da tarde (15h) para os técnicos.
A orientação da banca é chegar com uma hora de antecedência, sem esquecer de levar o documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
O concurso do MPU oferece 47 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Para o cargo de técnico, a remuneração é de R$ 7,7 mil e para analista de R$ 12,1 mil.
Ao todo, foram mais de 56 mil candidatos inscritos para cotas, das quais 51 para negros e 5,4 mil para deficientes.

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