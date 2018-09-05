Rede Gazeta abre vagas de emprego e estágio

Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

site ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória. Os candidatos precisam cadastrar o currículo noou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.

ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA

Pré-requisitos:

- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação,

- Domínio de Informática - Pacote Office;

- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês.

Principais atividades:

- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros;

- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas;

- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa;

- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos.

Local de Atuação: Vitória/ES

ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM RÁDIO E TV

Pré-requisitos:

- Cursando Técnico em Rádio e TV;

- Atividades a serem desenvolvidas: Auxiliar na elaboração de roteiro comercial, auditoria de veiculação e criação de campanhas.

Bolsa auxílio + Plano de Saúde Unimed e Vale Transporte.

ASSISTENTE DE MARKETING - CACHOEIRO

Pré-requisitos:

- Formação superior completa ou em curso, preferencialmente em Marketing ou Comunicação Social;

- Carteira de Habilitação.

Atividades:

- Acompanhamento e apoio operacional dos eventos externos e internos da regional;

- Formatação de projetos;

- Domínio em formatação de planilhas, controles e processos (domínio avançado em excel).

Local de Atuação : Cachoeiro de Itapemirim/ ES

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II

Pré-requisitos:

- Ensino Superior completo ou em curso;

- Experiência em supervisão de equipe de limpeza e manutenção;

- Conhecimento em controle de estoque e compra de material de limpeza.

Local de atuação - Vitória/ES

ESTAGIÁRIO DE MARKETING / COMUNICAÇÃO SOCIAL

Pré-requisitos:

- Cursando Ensino Superior em Marketing ou Comunicação Social ( Publicidade e Propaganda), a partir do 3º Período;

- Conhecimento em Google Ads e/ou marketing digital será um diferencial.

- Atividades a serem desenvolvidas: Produção e acompanhamento de briefings e de campanhas digitais e/ou redes sociais,