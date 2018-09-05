Rede Gazeta abre vagas de emprego e estágio

Os candidatos precisam cadastrar o currículo no site ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.
ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA
Pré-requisitos:
- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação,
- Domínio de Informática - Pacote Office;
- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês.
Principais atividades:
- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros;
- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas;
- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa;
- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos.
Local de Atuação: Vitória/ES
ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM RÁDIO E TV
Pré-requisitos:
- Cursando Técnico em Rádio e TV;
- Atividades a serem desenvolvidas: Auxiliar na elaboração de roteiro comercial, auditoria de veiculação e criação de campanhas.
Bolsa auxílio + Plano de Saúde Unimed e Vale Transporte.
ASSISTENTE DE MARKETING - CACHOEIRO
Pré-requisitos:
- Formação superior completa ou em curso, preferencialmente em Marketing ou Comunicação Social;
- Carteira de Habilitação.
Atividades:
- Acompanhamento e apoio operacional dos eventos externos e internos da regional;
- Formatação de projetos;
- Domínio em formatação de planilhas, controles e processos (domínio avançado em excel).
Local de Atuação : Cachoeiro de Itapemirim/ ES
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II
Pré-requisitos:
- Ensino Superior completo ou em curso;
- Experiência em supervisão de equipe de limpeza e manutenção;
- Conhecimento em controle de estoque e compra de material de limpeza.
Local de atuação - Vitória/ES
ESTAGIÁRIO DE MARKETING / COMUNICAÇÃO SOCIAL
Pré-requisitos:
- Cursando Ensino Superior em Marketing ou Comunicação Social ( Publicidade e Propaganda), a partir do 3º Período;
- Conhecimento em Google Ads e/ou marketing digital será um diferencial.
- Atividades a serem desenvolvidas: Produção e acompanhamento de briefings e de campanhas digitais e/ou redes sociais,
- Local de atuação: Vitória- ES