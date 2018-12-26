Rede Gazeta abre vagas de emprego

Sede da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Jorge Luiz Sagrilo

A Rede Gazeta divulgou seis oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar um currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.

ANALISTA DE INTERFACE

Pré requisitos

- Experiência mínima de 1 anos em designer web;

- Formação superior completo em TI ou áreas a fins;

- Conhecimento em linguagem HTML5, CSS3 e JavaScript;

- Inglês Intermediário (leitura);

- Domínio da plataforma ADOBE (Photoshop, Ilustrator e Adobe XD), Visual Studio e GitHub;

- Conhecimento do compilador SASS;

- Conhecimento de UX Designer;

Diferencial

- Conhecimento de UI Designer;

- Experiência em desenvolvimento Frontend;

- Conhecimento em frameworks e bibliotecas AJAX, jQuery, Node.JS, Express.JS, Vue.JS e TypeScript;

Local de atuação: Vitória/ES.

ASSISTENTE DE MARKETING

Pré-requisitos

- Acompanhar o processo de produção de peças publicitárias;

- Criação para campanhas publicitárias ou promocionais gráficas e vídeo;

- Acompanhar a planejar a divulgação de comunicação para os produtos;

- Produzir relatórios de retornos de campanhas;

- Acompanhar o processo de produção peças publicitárias;

- Executar o planejamento para desenvolvimento de produtos e comunicação das marcas

- Dar apoio nas atividades de planejamento estratégico;

CONTATO DE VENDAS

Pré-requisitos

- Ensino Superior Completo;

- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;

- Realizar manutenção de carteira de clientes;

- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;

- Possuir carro próprio.

Local de Atuação: Vitória

CONTATO PUBLICITÁRIO - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Pré-requisitos

- Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;

- Experiência no mercado publicitário;

- Sólida experiência em vendas;

- Domínio de Informática (Microsoft Office);

- Carteira de Habilitação (CNH B);

- Veículo próprio;

- Residir em Cachoeiro de Itapemirim/ES

GERENTE DE NEGÓCIOS DIGITAIS

Pré-requisitos

- Formação superior completa;

Atividades

- Gerenciar e produzir conteúdo especial com foco mercadológico para diversas plataformas de mídia da Rede Gazeta;

- Gerenciar as atividades do Estúdio Gazeta (vendas e produtos);

- Definir as diretrizes para criação de projetos de conteúdo (foco mercadológico);

- Atender as demandas dos gestores comerciais para produtos especiais;

- Realizar visitas aos grandes clientes e Agências de Publicidade para gerar novas oportunidades e soluções.

- Conhecimento no mercado digital.

Local de atuação: Vitória/ES

EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL

Pré-requisitos

- Formação Técnica em Rádio e TV ou Superior em AudioVisual;

- Conhecimento de Informática (Microsoft Office);

- Desejável experiência em sistema de edição não-linear, preferencialmente FINAL CUT.