Rede Gazeta abre vagas de emprego

A Rede Gazeta divulgou seis oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar um currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.
ANALISTA DE INTERFACE
Pré requisitos
- Experiência mínima de 1 anos em designer web;
- Formação superior completo em TI ou áreas a fins;
- Conhecimento em linguagem HTML5, CSS3 e JavaScript;
- Inglês Intermediário (leitura);
- Domínio da plataforma ADOBE (Photoshop, Ilustrator e Adobe XD), Visual Studio e GitHub;
- Conhecimento do compilador SASS;
- Conhecimento de UX Designer;
Diferencial
- Conhecimento de UI Designer;
- Experiência em desenvolvimento Frontend;
- Conhecimento em frameworks e bibliotecas AJAX, jQuery, Node.JS, Express.JS, Vue.JS e TypeScript;
Local de atuação: Vitória/ES.
ASSISTENTE DE MARKETING
Pré-requisitos
- Acompanhar o processo de produção de peças publicitárias;
- Criação para campanhas publicitárias ou promocionais gráficas e vídeo;
- Acompanhar a planejar a divulgação de comunicação para os produtos;
- Produzir relatórios de retornos de campanhas;
- Acompanhar o processo de produção peças publicitárias;
- Executar o planejamento para desenvolvimento de produtos e comunicação das marcas
- Dar apoio nas atividades de planejamento estratégico;
CONTATO DE VENDAS
Pré-requisitos
- Ensino Superior Completo;
- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;
- Realizar manutenção de carteira de clientes;
- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;
- Possuir carro próprio.
Local de Atuação: Vitória
CONTATO PUBLICITÁRIO - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Pré-requisitos
- Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;
- Experiência no mercado publicitário;
- Sólida experiência em vendas;
- Domínio de Informática (Microsoft Office);
- Carteira de Habilitação (CNH B);
- Veículo próprio;
- Residir em Cachoeiro de Itapemirim/ES
GERENTE DE NEGÓCIOS DIGITAIS
Pré-requisitos
- Formação superior completa;
Atividades
- Gerenciar e produzir conteúdo especial com foco mercadológico para diversas plataformas de mídia da Rede Gazeta;
- Gerenciar as atividades do Estúdio Gazeta (vendas e produtos);
- Definir as diretrizes para criação de projetos de conteúdo (foco mercadológico);
- Atender as demandas dos gestores comerciais para produtos especiais;
- Realizar visitas aos grandes clientes e Agências de Publicidade para gerar novas oportunidades e soluções.
- Conhecimento no mercado digital.
Local de atuação: Vitória/ES
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL
Pré-requisitos
- Formação Técnica em Rádio e TV ou Superior em AudioVisual;
- Conhecimento de Informática (Microsoft Office);
- Desejável experiência em sistema de edição não-linear, preferencialmente FINAL CUT.
Local de atuação: Vitória - ES