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Previsão

Receita Federal deve abrir concurso com mais de 3 mil vagas em 2020

Órgão solicitou a abertura de cargos de níveis médio e superior; remuneração pode chegar a R$ 21 mil

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 08:49

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

14 ago 2019 às 08:49
Receita Federal deve abrir concurso para cargos de nível superior Crédito: Ricardo Medeiros
A Receita Federal deve abrir concurso público com 3.314 vagas no ano que vem. O órgão solicitou ao Ministério da Economia a abertura de processo seletivo com salários que podem chegar a R$ 21 mil. Para que o certame ocorra, é necessária a liberação das contratações.
> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
Exclusivamente para a Receita, foram pedidas 2.153 chances, sendo 1.453 para analista-tributário e 700 para auditor-fiscal. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior em qualquer área. Para analista, o salário é de R$ 12.142,396, enquanto que para auditor é de R$ 21.487,09. Os valores já somam o auxílio-alimentação, de R$ 458.
As outras 1.161 oportunidades foram solicitadas para a Secretaria de Fazenda, antigo Ministério da Fazenda. Serão 904 chances para assistente-técnico administrativo, que exige o nível médio e tem remuneração de R$ 4.137,97. Para analista-técnico administrativo, com formação superior em qualquer área. O salário é de R$ 5.490,09.
> Com os cortes de Bolsonaro, concurso público vai acabar?
A aprovação das vagas é muito aguardada, já que o último concurso da Receita Federal foi realizado em 2014. Em 2018, houve pedido de seleção com 2.083 vagas.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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