Receita Federal deve abrir concurso com mais de 3 mil vagas em 2020

Receita Federal deve abrir concurso para cargos de nível superior Crédito: Ricardo Medeiros

Exclusivamente para a Receita, foram pedidas 2.153 chances, sendo 1.453 para analista-tributário e 700 para auditor-fiscal. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior em qualquer área. Para analista, o salário é de R$ 12.142,396, enquanto que para auditor é de R$ 21.487,09. Os valores já somam o auxílio-alimentação, de R$ 458.

As outras 1.161 oportunidades foram solicitadas para a Secretaria de Fazenda, antigo Ministério da Fazenda. Serão 904 chances para assistente-técnico administrativo, que exige o nível médio e tem remuneração de R$ 4.137,97. Para analista-técnico administrativo, com formação superior em qualquer área. O salário é de R$ 5.490,09.