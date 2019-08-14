Receita Federal deve abrir concurso com mais de 3 mil vagas em 2020

A Receita Federal deve abrir concurso público com 3.314 vagas no ano que vem. O órgão solicitou ao Ministério da Economia a abertura de processo seletivo com salários que podem chegar a R$ 21 mil. Para que o certame ocorra, é necessária a liberação das contratações.
Exclusivamente para a Receita, foram pedidas 2.153 chances, sendo 1.453 para analista-tributário e 700 para auditor-fiscal. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior em qualquer área. Para analista, o salário é de R$ 12.142,396, enquanto que para auditor é de R$ 21.487,09. Os valores já somam o auxílio-alimentação, de R$ 458.
As outras 1.161 oportunidades foram solicitadas para a Secretaria de Fazenda, antigo Ministério da Fazenda. Serão 904 chances para assistente-técnico administrativo, que exige o nível médio e tem remuneração de R$ 4.137,97. Para analista-técnico administrativo, com formação superior em qualquer área. O salário é de R$ 5.490,09.
A aprovação das vagas é muito aguardada, já que o último concurso da Receita Federal foi realizado em 2014. Em 2018, houve pedido de seleção com 2.083 vagas.