Quase 500 vagas para quem quer aprender uma profissão

Designer de sobrancelha está entre as opções de cursos Crédito: Reprodução intenet

O Projeto OportunidadES vai abrir novas turmas de qualificação em Vila Velha. A oferta é de 490 vagas em 20 opções de cursos presenciais.

As inscrições começaram nesta quinta-feira (1) e terminam no dia 11 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oportunidades.es.gov.br

Para se inscrever, o candidato deve ter idade acima de 16 anos e morar em Vila Velha. Nos cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.

As aulas serão realizadas em dois locais: na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Naydes Brandão, na Glória, e na UMEF Coronel Joaquim de Freitas, em Jaburuna.

Todos os cursos possuem certificação emitida pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.

Local dos cursos: UMEF Naydes Brandão, Praça Henrique Meyerfreund, S/Nº, Glória, Vila Velha.

CURSOS

Almoxarife: 25

Auxiliar de logística e produção: 25

Auxiliar de secretaria: 25

Cuidador de idosos: 25

Design de sobrancelhas: 25

Gestor de condomínio: 25

Informática básica: 15

Maquiagem básica: 30

Panificação: 30

Recepcionista: 20

Local dos cursos: UMEF Coronel Joaquim de Freitas, Rua Henrique Moscoso, 2.266, Jaburuna, Vila Velha

CURSOS

Auxiliar de logística e produção: 25

Auxiliar de estoque e armazenamento: 20

Auxiliar de rotinas administrativas: 20

Balconista de farmácia: 25

Confecção de maquete para bolo: 20

Customização: transformando roupas usadas em peças novas: 20

Empreendedorismo: criando e planejando negócios: 20

Porteiro: 40

Preparação de saladas: 30