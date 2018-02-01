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Vila Velha

Quase 500 vagas para quem quer aprender uma profissão

Interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 14:08

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 14:08

Designer de sobrancelha está entre as opções de cursos Crédito: Reprodução intenet
O Projeto OportunidadES vai abrir novas turmas de qualificação em Vila Velha. A oferta é de 490 vagas em 20 opções de cursos presenciais.
As inscrições começaram nesta quinta-feira (1) e terminam no dia 11 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oportunidades.es.gov.br.
Para se inscrever, o candidato deve ter idade acima de 16 anos e morar em Vila Velha. Nos cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.
As aulas serão realizadas em dois locais: na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Naydes Brandão, na Glória, e na UMEF Coronel Joaquim de Freitas, em Jaburuna.
Todos os cursos possuem certificação emitida pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.
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CONFIRA OS CURSOS
Local dos cursos: UMEF Naydes Brandão, Praça Henrique Meyerfreund, S/Nº, Glória, Vila Velha.
CURSOS
Almoxarife: 25
Auxiliar de logística e produção: 25
Auxiliar de secretaria: 25
Cuidador de idosos: 25
Design de sobrancelhas: 25
Gestor de condomínio: 25
Informática básica: 15
Maquiagem básica: 30
Panificação: 30
Recepcionista: 20
Local dos cursos: UMEF Coronel Joaquim de Freitas, Rua Henrique Moscoso, 2.266, Jaburuna, Vila Velha
CURSOS
Auxiliar de logística e produção: 25
Auxiliar de estoque e armazenamento: 20
Auxiliar de rotinas administrativas: 20
Balconista de farmácia: 25
Confecção de maquete para bolo: 20
Customização: transformando roupas usadas em peças novas: 20
Empreendedorismo: criando e planejando negócios: 20
Porteiro: 40
Preparação de saladas: 30
Recepcionista: 25

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