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500 vagas

PRF divulga resultado das provas objetivas

Exames foram aplicados no dia 3 de fevereiro; candidatos podem entrar com recurso contra as discursivas nos dias 6 e 7 de março

Publicado em 01 de Março de 2019 às 15:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mar 2019 às 15:22
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai contar com 500 novos policiais Crédito: Arquivo Agência Brasil
A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta sexta-feira (1) o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório dos testes discursivos. A lista foi publicada após a retomada do certame.
Confira o resultado 
Os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, das 9 horas do dia 6 de março de 2019 às 18 horas do dia 7 de março de 2019 por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.  O exame de capacidade física será realizado nos dias 23 e (ou) 24 de março de 2019.
O processo seletivo havia sido suspenso no dia 20 de fevereiro. A retomada ocorreu em 27 de fevereiro por decisão do desembargador federal Vladimir Souza Carvalho, do Tribunal Regional Feder
al da 5ª Região (TRF), que deferiu o pedido liminar da União, para cancelar a decisão que suspendeu o concurso. O magistrado, em sua decisão, destacou que não houve ilegalidade que justificasse a suspensão do concurso, pois o edital está fundado em motivação razoável, uma vez que foi elaborado com base na análise do histórico dos concursos da PRF.
O processo seletivo oferece 500 vagas e atraiu 129.152 candidatos. Os exames foram aplicados no dia 3 de fevereiro, em capitais de 17 estados, os mesmos onde há oferta de vaga. Foram eles: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, São Paulo e Tocantins.
O certame conta ainda com exame de capacidade física, avaliação de saúde, psicológica e de títulos, e investigação social. Após, há o curso de formação profissional, considerado a segunda etapa do concurso.

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